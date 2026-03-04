Apple presenta MacBook Neo: il Mac più economico di sempre parte da 699 euro

E’ finalmente arrivato il grande giorno. Dopo mesi di attesa, rumor e speculazioni, Apple ha finalmente presentato il MacBook Neo, inedito laptop economico pensato per rendere il mondo macOS ancora più accessibile e universale. Il prezzo è davvero interessante: in Italia si parte da 699 euro.

Il MacBook Neo è un laptop da 13 pollici con design in alluminio e chip A18 Pro. Il suo punto di forza? Il prezzo più basso di sempre per un laptop di Apple.

Il nuovo dispositivo punta su prestazioni elevate nelle attività quotidiane, autonomia fino a 16 ore e un design colorato disponibile in rosa pastello, indaco, argento e giallo agrume. Le prenotazioni sono già aperte, mentre la disponibilità nei negozi è prevista per l’11 marzo. Secondo Apple, il nuovo modello è progettato per studenti, creator e utenti che vogliono entrare nell’ecosistema Mac con una macchina potente ma più economica rispetto alla linea tradizionale.

Design e display

Il MacBook Neo mantiene l’estetica minimalista tipica dei portatili Apple, con una scocca interamente in alluminio progettata per essere resistente e leggera. Il peso si ferma a 1,23 kg, rendendolo facile da trasportare in zaino o borsa durante la giornata.

Lo schermo è un Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2408×1506, luminosità fino a 500 nit e supporto per un miliardo di colori. Apple sottolinea che il pannello offre una qualità visiva superiore rispetto alla maggior parte dei notebook nella stessa fascia di prezzo, con testo più nitido e immagini più brillanti.

Il display integra anche un rivestimento antiriflesso, pensato per migliorare la visibilità in ambienti molto illuminati, dalle aule universitarie ai bar dove sempre più persone lavorano in mobilità. Insomma, usando le parole di Apple: “tutta la magia di un Mac ad un prezzo rivoluzionario”.

Prestazioni e autonomia

Il cuore del nuovo portatile è il chip A18 Pro, lo stesso progettato da Apple per gli iPhone 16 Pro per offrire elevate prestazioni ed efficienza energetica. Secondo l’azienda, MacBook Neo può essere fino al 50% più veloce nelle attività quotidiane rispetto ai PC più venduti con processori Intel Core Ultra 5.

Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale: il Neural Engine a 16 core permette operazioni AI on-device fino a tre volte più rapide, ad esempio nell’elaborazione fotografica o nei riassunti automatici dei documenti. Apple evidenzia inoltre il funzionamento senza ventole, che rende il computer completamente silenzioso durante l’uso.

Sul fronte dell’autonomia, MacBook Neo promette fino a 16 ore di utilizzo con una sola carica, un valore pensato per coprire un’intera giornata di lavoro o studio.

Tra le altre caratteristiche troviamo:

Videocamera FaceTime HD 1080p

Due microfoni con beamforming direzionale

Altoparlanti con audio spaziale e Dolby Atmos

Magic Keyboard e trackpad Multi-Touch

Wi-Fi 6E e Bluetooth 6

Due porte USB-C, utilizzabili sia per collegare accessori sia per la ricarica, oltre al jack per cuffie.

Il sistema operativo è macOS Tahoe, che integra le funzioni di Apple Intelligence e una forte integrazione con iPhone grazie alle funzioni Continuity.

Come abbiamo visto, il prezzo di partenza è 699 euro, che scende a 599 euro per il settore Education, rendendo MacBook Neo il MacBook più conveniente mai lanciato da Apple. I preordini sono già aperti.