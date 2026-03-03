Perché milioni di utenti stanno disinstallando ChatGPT per passare a Claude

La decisione di OpenAI di stringere un accordo con il Dipartimento della Difesa americano — ribattezzato “Department of War” dall’amministrazione Trump — ha scatenato una reazione immediata e misurata tra gli utenti. I dati raccolti dalla società di analisi Sensor Tower mostrano un quadro inequivocabile: sabato 28 febbraio, migliaia di utenti sono corsi a disinstallare l’app dal loro smartphone. Le disinstallazioni sono schizzate del 295% rispetto alle 24 ore precedenti e il trend non sembra destinato ad arrestarsi a breve.

Contemporaneamente, le recensioni a una stella sull’app sono aumentate del 775% nella stessa giornata, per poi crescere ancora del 100% domenica, mentre quelle a cinque stelle sono calate del 50%. Un segnale difficile da ignorare. Per OpenAI, quantomeno negli USA, dove la questione è più sentita, potrebbe trattarsi di un danno reputazionale indelebile.

L’esodo verso Claude

Mentre ChatGPT subiva il contraccolpo, il suo principale concorrente ne raccoglieva i frutti. Anthropic, che aveva annunciato il rifiuto di siglare un accordo analogo con il Pentagono — citando preoccupazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale per sorvegliare i cittadini americani e sul potenziale impiego in sistemi d’arma completamente autonomi, ritenuti ancora troppo rischiosi — ha registrato un’impennata di download negli Stati Uniti del 37% venerdì 27 febbraio e del 51% il giorno successivo. Nota a margine: nonostante lo scontro con la Casa Bianca, il Pentagono ha già usato Claude per supportare i bombardamenti in Iran.

Sabato, per la prima volta, i download giornalieri totali di Claude negli USA hanno superato quelli di ChatGPT, secondo la società di analisi Appfigures, che stima l’aumento complessivo addirittura all’88% rispetto al venerdì. Il risultato più visibile di questo rimescolamento è il piazzamento nell’App Store: Claude ha raggiunto la prima posizione nella classifica delle app gratuite negli Stati Uniti sabato, scalando oltre 20 posizioni rispetto a una settimana prima. Al 2 marzo risultava ancora in cima alla classifica, e secondo Appfigures è al primo posto anche in altri sei Paesi, tra cui Canada, Germania e Svizzera.

ChatGPT vs Claude: qual è meglio?

Il quadro tracciato da Sensor Tower e Appfigures trova conferma anche in una terza fonte indipendente. Similarweb stima che i download settimanali di Claude negli Stati Uniti siano stati circa 20 volte superiori rispetto ai livelli di gennaio — un dato straordinario, anche se l’azienda invita alla prudenza, sottolineando che una crescita così marcata potrebbe riflettere anche fattori indipendenti dal dibattito politico attorno all’accordo con il Pentagono.

Del resto, le differenze tra i due chatbot non sono solo ‘ideologiche’, per così dire: Anthropic ha fatto un lavoro eccellente per rendere Claude uno dei migliori chatbot sia per la scrittura che per la programmazione, tant’è che l’AI ha una reputazione solidissima trai power user che necessitano dell’AI per lavoro. E poi c’è anche la questione delle pubblicità: sono in arrivo su ChatGPT, mentre anche in questo caso Anthropic si è distinta per una scelta che alcuni giudicheranno senz’altro più etica.