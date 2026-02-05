Anthropic prende in giro ChatGPT e promette: “non introdurremo mai pubblicità”

La pubblicità arriva sui chatbot? Se per ChatGPT la risposta è sì, Anthropic ha invece scelto una linea di demarcazione netta. L’azienda ha ribadito che il suo assistente Claude resterà completamente privo di pubblicità, una decisione che assume un valore ancora più simbolico alla luce dei piani annunciati da OpenAI per introdurre annunci su ChatGPT. Per rafforzare il messaggio, Anthropic ha scelto persino il palcoscenico del Super Bowl, lanciando uno spot che ironizza sui rivali colpevoli di inserire pubblicità nel mezzo delle risposte dei loro chatbot.

“Claude è un luogo per pensare”

In un post ufficiale, l’azienda spiega che l’obiettivo è mantenere Claude “inequivocabilmente allineato agli interessi degli utenti”. Questo significa niente link sponsorizzati accanto alle conversazioni, nessuna influenza degli inserzionisti sulle risposte e nessun inserimento di prodotti o servizi di terze parti che l’utente non abbia richiesto esplicitamente. Claude viene descritto come uno spazio per la mente , pensato per lavorare, riflettere o affrontare temi delicati senza distrazioni commerciali.

Secondo Anthropic, l’introduzione della pubblicità entrerebbe in conflitto diretto con questa visione. Un modello basato sugli annunci rischierebbe di privilegiare il coinvolgimento prolungato rispetto all’utilità reale, spingendo l’AI a trattenere l’utente anziché fornirgli rapidamente l’informazione di cui ha bisogno. Il problema diventa ancora più evidente in ambiti sensibili, come la salute o il benessere personale, dove un incentivo economico potrebbe interferire con la qualità e la neutralità dei consigli. Anche sul lavoro, sostiene l’azienda, annunci e suggerimenti sponsorizzati finirebbero per spezzare la concentrazione e ridurre l’efficacia dello strumento.

L’azienda guidata da Sam Altman ha confermato che gli annunci arriveranno su ChatGPT per gli utenti gratuiti o per quelli che utilizzano i piani più economici, con la promessa che saranno chiaramente etichettati e separati dalle risposte del modello. Anthropic, senza citare direttamente il concorrente, prende di mira questa scelta con una campagna pubblicitaria provocatoria: una serie di spot, diffusi online e in televisione, in cui AI “umanizzate” interrompono le proprie consulenze per inserire messaggi promozionali. Una versione ridotta di trenta secondi andrà in onda durante il Super Bowl, mentre uno spot più lungo, dedicato a un improbabile terapeuta AI che antepone la pubblicità alla deontologia professionale, è previsto nel pregame dell’evento sportivo più seguito negli USA.