Anthropic prepara un debutto a Wall Street da record: OpenAI battuta sul tempo?

Anthropic, la startup dietro al chatbot Claude, sta valutando una delle più grandi quotazioni in borsa dell’ultimo decennio. Secondo il Financial Times, l’azienda avrebbe avviato le prime discussioni per un’IPO già nel 2026 e incaricato lo studio legale Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, lo stesso che in passato ha seguito colossi come Google, LinkedIn e Lyft. Anche se le conversazioni sono definite “informali e preliminari”, il solo scenario conferma quanto Anthropic sia diventata uno dei protagonisti centrali dell’IA generativa.

Una valutazione monstre

Il potenziale debutto in borsa arriva mentre la società guidata da Dario Amodei sta finalizzando un maxi-round privato che potrebbe portare la sua valutazione sopra i 300 miliardi di dollari, grazie anche a un impegno congiunto da 15 miliardi da parte di Microsoft e Nvidia. Stime più recenti, riportate da CNBC, parlano addirittura di un valore superiore ai 350 miliardi dopo ulteriori investimenti delle due aziende.

Negli ultimi mesi Anthropic ha inoltre accelerato in modo aggressivo: ha annunciato un piano infrastrutturale da 50 miliardi di dollari per nuovi data center in Texas e New York e sta triplicando la forza lavoro internazionale. L’ingresso di Krishna Rao, ex dirigente Airbnb che ha svolto un ruolo chiave nell’IPO del 2020, è stato letto come un ulteriore segnale di preparazione interna a una futura quotazione.

Una sfida diretta a OpenAI

In queste stesse ore, nonostante le smentite di Sam Altman, anche OpenAI sta valutando con molta attenzione una IPO. Recentemente, il colosso dell’AI ha chiuso una vendita di quote da 6,6 miliardi di dollari, che ha portato la sua valutazione a 500 miliardi, rendendola una delle aziende non quotate di maggiore valore della storia.

Secondo le fonti del FT, diversi investitori sarebbero già entusiasti all’idea che Anthropic possa “prendere l’iniziativa” e anticipare la mossa di OpenAI sui mercati.

Per ora, però, la startup mantiene il massimo riserbo. Un portavoce ha spiegato che è normale “operare come se si fosse già una public company” quando si raggiungono certe dimensioni, ma che nessuna decisione definitiva è stata presa su tempi e modalità della quotazione.