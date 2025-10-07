ChatGPT verrà invaso dalla pubblicità? Altman tentenna: “mai dire mai”

OpenAI ha lanciato ChatGPT Pulse con l’obiettivo di fare da “compagno digitale quotidiano”: ogni mattina, il sistema offre suggerimenti personalizzati basati sulle attività dell’utente. In un incontro con la stampa a San Francisco, durante DevDay, Sam Altman ha dichiarato che Pulse è la sua funzione preferita “da molto tempo” e ha lasciato una porta aperta alla possibile introduzione di annunci pubblicitari.

Personalizzazione estrema: che cos’è Pulse

Pulse è l’ultimo tentativo di OpenAI di rendere l’esperienza ChatGPT più intima e legata alle esigenze reali dell’utente. Il sistema utilizza le trascrizioni delle conversazioni e le integrazioni con app come calendario, email e altri strumenti per costruire un profilo di interessi. Durante la notte, ChatGPT “riflette” su questi dati per confezionare al mattino una vera e propria sintesi personalizzata: può trattarsi di una proposta quotidiana di esercizi, una lezione linguistica, una rassegna giornaliera delle notizie o suggerimenti su cosa ordinare al ristorante. L’intento è che l’utente cominci ogni giorno con ChatGPT come punto di partenza.

Tuttavia, inizialmente Pulse non è stato reso disponibile per tutti: per la sua intensità computazionale, OpenAI ha potuto distribuirlo solo agli utenti Pro, spiega Altman durante la sessione Q&A. Ciò mette in luce la sfida tecnica dietro una personalizzazione così sofisticata: non si tratta soltanto di elaborare dati, ma di farlo in modo efficiente e scalabile.

Pubblicità in Pulse? “Mai dire mai”

Durante la stessa sessione con la stampa, è emerso che OpenAI sta pensando al modo in cui la pubblicità potrebbe integrarsi all’interno di Pulse. Altman ha puntualizzato che al momento non esistono piani concreti per introdurre annunci, ma non ha escluso che in futuro possano esserci forme di spot pertinenti al contesto, simili a quelli che appaiono su Instagram. In altre parole, la strategia è “pubblicità con cautela”.

Lo stesso Altman ha spiegato che l’approccio agli annunci deve essere calibrato con attenzione: se un giorno si deciderà di inserirli, l’obiettivo sarà renderli utili, non invasivi. L’idea sarebbe che un annuncio inserito nel contesto di Pulse possa essere “rilevante” per l’utente, non un’interruzione indiscriminata.