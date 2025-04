Anthropic lancia Claude Max: il chatbot premium ha un prezzo esorbitante

Il mercato dell‘intelligenza artificiale conversazionale continua a evolversi rapidamente, con i principali attori del settore che stanno definendo nuovi modelli di business. Anthropic, l’azienda che ha creato il celebre assistente AI Claude, ha appena annunciato un importante aggiornamento alla sua offerta commerciale, seguendo una strategia già intrapresa da OpenAI.

Un nuovo piano premium per utenti esigenti

Da oggi, Anthropic introduce ufficialmente Claude Max, un piano di abbonamento premium destinato agli utenti più intensivi del suo chatbot. La nuova offerta si articola in due fasce di prezzo: 100 o 200 dollari mensili (che immaginiamo verranno tradotti in 100 e 200€, più IVA), che garantiscono rispettivamente un utilizzo fino a 5 o 20 volte superiore rispetto al piano Pro esistente.

Secondo quanto dichiarato da Anthropic a Engadget, questa decisione è stata presa in risposta all’enorme popolarità di Claude 3.7 Sonnet, il modello ibrido di ragionamento recentemente lanciato dall’azienda. Questo assistente AI, particolarmente apprezzato per le sue capacità di programmazione, ha riscosso un successo tale che numerosi utenti hanno espresso il desiderio di poterlo utilizzare senza restrizioni.

Il costo dei token per Claude 3.7 Sonnet è significativamente più elevato rispetto a quello praticato da Google e altri concorrenti per l’accesso ai loro modelli più leggeri. Per questo motivo, Anthropic non è ancora pronta a offrire un utilizzo completamente illimitato del nuovo modello. D’altra parte, è importante notare che anche il piano Pro di OpenAI, dal costo di 200 dollari mensili, presenta le sue limitazioni, con restrizioni mensili imposte su funzionalità particolarmente intensive come “Deep Research”.

Una delle ragioni per cui Anthropic ha scelto di offrire due diversi livelli di prezzo per il piano Max è la volontà di garantire flessibilità ai clienti man mano che le loro esigenze evolvono. Inoltre, gli abbonati a Claude Max otterranno accesso prioritario ai nuovi modelli e alle nuove funzionalità che Anthropic lancerà in futuro.