Quanto è stata decisiva l’AI di Anthropic nei bombardamenti in Iran?

Uno scontro politico e tecnologico esplode a Washington: poche ore dopo l’ordine di sospendere l’uso dei sistemi di Anthropic in tutte le agenzie federali, l’intelligenza artificiale dell’azienda sarebbe stata impiegata durante l’operazione militare contro l’Iran.

Il 27 febbraio, in un lungo post su Truth Social, il presidente Donald Trump ha ordinato a tutte le agenzie federali di “cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia di Anthropic”, aprendo uno scontro diretto con la società californiana specializzata in intelligenza artificiale. Lo scontro nasce dal rifiuto dell’azienda dietro a Claude di cedere la sua tecnologia al Pentagono senza clausole che ne impediscano l’uso per scopi di sorveglianza di massa e sistemi d’arma completamente automatizzati, cioè in grado di uccidere senza intervento umano.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, poche ore l’ordine di vietarne l’uso, gli Stati Uniti avrebbero condotto un massiccio attacco aereo contro l’Iran con il supporto degli strumenti AI di Anthropic.

Nel suo messaggio, Trump ha specificato che ci sarà “un periodo di eliminazione graduale di sei mesi per agenzie come il Dipartimento della Guerra che stanno utilizzando i prodotti di Anthropic”. Una scelta di parole che ora sappiamo non essere casuale: nonostante lo scontro con l’azienda guidata da Dario Amodei, il Pentagono sta continuando ad usare le AI prodotte da essa.

Il ruolo di Claude nei bombardamenti in Iran

Il modello Claude, sviluppato dall’azienda, sarebbe già integrato in diversi processi di analisi strategica e pianificazione operativa.

Secondo il quotidiano americano, l’AI sarebbe stata utilizzata per supportare valutazioni di intelligence e simulazioni operative durante il raid contro obiettivi iraniani. Non è la prima volta che ciò accade: il WSJ aveva già riferito che Claude era stato impiegato nell’operazione che portò alla cattura dell’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro.

Sempre secondo il The Wall Street Journal, serviranno mesi per rimpiazzare completamente i sistemi di Anthropic all’interno delle reti del Dipartimento della Difesa.

Nel frattempo, il Pentagono avrebbe già avviato accordi con nuove realtà del settore, tra cui xAI e OpenAI, per integrare modelli alternativi nelle infrastrutture federali.