L’india ama davvero alla follia ChatGPT: oltre 100 milioni di utenti attivi

L’India sta diventando uno dei fulcri mondiali dell’intelligenza artificiale. Il CEO di OpenAI Sam Altman ha rivelato che ChatGPT conta circa 100 milioni di utenti attivi ogni settimana nel paese, una cifra che lo rende uno dei mercati più importanti per l’azienda a livello globale.

Perché l’India è centrale per OpenAI

Altman ha diffuso i dati in un articolo pubblicato dal Times of India alla vigilia dell’India AI Impact Summit di Nuova Delhi, incontro internazionale di cinque giorni che riunisce dirigenti tecnologici e leader politici. L’evento vede la partecipazione dei principali protagonisti del settore e conferma il peso crescente del paese nel dibattito sull’AI.

Secondo OpenAI, l’India è oggi il secondo bacino di utenti dopo gli Stati Uniti. La crescita si inserisce in una strategia precisa: le aziende di intelligenza artificiale puntano sulla popolazione giovane e su oltre un miliardo di utenti Internet per sostenere l’espansione mondiale. Nel 2025 OpenAI ha aperto un ufficio a Nuova Delhi e ha adattato la propria offerta a un mercato sensibile al prezzo introducendo un abbonamento ChatGPT Go sotto i 5 dollari, poi reso gratuito per un anno.

Altman ha sottolineato anche il ruolo decisivo del mondo scolastico. Gli studenti indiani costituiscono il gruppo più numeroso tra gli utilizzatori di ChatGPT e stanno diventando il pubblico più conteso tra le aziende tecnologiche. Google, ad esempio, ha offerto nel 2025 un anno gratuito del proprio piano AI Pro agli studenti del paese, mentre Gemini registra proprio in India il maggiore utilizzo globale in ambito educativo.

“Con l’attenzione all’accesso, all’alfabetizzazione pratica sull’AI e alle infrastrutture per un’adozione diffusa, l’India è ben posizionata per ampliare chi beneficia della tecnologia e per contribuire a definire come un’AI democratica venga adottata su larga scala”, ha scritto Altman.

Nel mondo, ChatGPT ha raggiunto circa 800 milioni di utenti settimanali nell’ottobre 2025 e si avvicina ai 900 milioni. Per OpenAI si apre un nuovo capitolo potenzialmente rischioso: l’azienda, dopo grandi discussioni interne, ora si prepara ad introdurre le pubblicità. Sarà interessante vedere se e come questa novità impatterà sul numero di utenti attivi. Parallelamente, Altman ha anche anticipato la possibilità di nuove collaborazioni con il governo indiano per ampliare l’accesso alla tecnologia, senza entrare nei dettagli.