Apple rilascia la terza beta di iOS 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4 e visionOS 26.4: la guida definitiva

Apple ha distribuito il 2 marzo 2026 la terza beta per sviluppatori di iOS 26.4 e iPadOS 26.4, insieme alle corrispondenti beta 3 di watchOS 26.4 e visionOS 26.4. È il classico passaggio di metà ciclo: meno novità “da palco” e più lavoro di fino su prestazioni, stabilità e correzioni, con l’obiettivo di consolidare le funzioni introdotte nelle prime build e limare i problemi emersi nei test. Le build identificate da Apple per questo giro sono 23E5223f su iPhone e iPad, 23T5226e su Apple Watch e 23O5225f su Apple Vision Pro, un dettaglio utile anche per capire subito se il vostro device è davvero aggiornato all’ultima versione disponibile.

iOS 26.4 beta 3: musica, sicurezza e controlli più intelligenti

Il cuore di iOS 26.4 resta un insieme di miglioramenti pratici che toccano app di sistema e quotidianità, con Apple Music in prima fila. Nelle beta di questo ciclo si è visto un rinnovamento dell’esperienza, tra interventi grafici e funzioni più “assistite”, incluso il debutto di strumenti legati alla generazione e organizzazione delle playlist tramite Apple Intelligence e una gestione più rapida della libreria, ad esempio con la possibilità di aggiungere brani a più playlist in un colpo solo.

Sempre su Apple Music, arriva anche una funzione piuttosto carina: si chiama “Concerti vicino a te” e fa esattamente quello che suggerisce il nome; su Spotify qualcosa di simile, in collaborazione con i venditori dei ticket, c’è da diverso tempo.

E poi c’è Apple Podcast, che introduce il formato video. Novità che potrebbe davvero dare filo da torcere a Spotify e YouTube. Peraltro, grazie alle pubblicità, i creator potranno monetizzare i loro contenuti.

Segnaliamo, poi, che iOS 26.4 introdurrà anche delle nuove emoji: la terza beta però non le ha ancora sbloccate, al loro posto ci sono dei semplici placeholder indicati dal simbolo del punto interrogativo. Arriveranno più avanti.

Piccola ma importante novità anche per CarPlay, che con la terza beta di iOS 26.4 supporta gli assistenti AI di terze parti, come le modalità vocali di ChatGPT e Perplexity, tra gli altri.

Accanto all’intrattenimento c’è il capitolo sicurezza: diversi report concordano sul fatto che Apple stia testando il rafforzamento della messaggistica RCS, con l’obiettivo di alzare il livello di protezione nelle conversazioni anche fuori dal recinto iMessage, mentre sul fronte della prevenzione dei furti prosegue l’enfasi su meccanismi che rendono più difficile modificare impostazioni sensibili senza passare da un’autenticazione forte.

Sul piano delle “piccole grandi” comodità, in iOS 26.4 sono state segnalate anche migliorie mirate: nuove azioni in Comandi Rapidi che rendono più semplice gestire limiti di ricarica e routine, strumenti più chiari per controllare i consumi dell’hotspot personale, e affinamenti su app come Promemoria e Salute, dove alcune metriche vengono esposte in modo più immediato. Come abbiamo visto, la beta 3, nello specifico, sembra soprattutto una tappa di consolidamento: se arrivate dalla beta 2, le differenze saranno minime, al netto comunque di un importante lavoro di stabilizzazione.

iPad OS 26.4

Su iPadOS 26.4 l’impostazione è simile: Apple porta avanti il lavoro di armonizzazione con iOS, così da mantenere coerenza fra funzioni, impostazioni e servizi. Questo significa che molte novità “di piattaforma”, come gli interventi su Apple Music e su alcune aree dell’account Apple, tendono ad apparire in parallelo anche su iPad. In prospettiva, la logica è quella di rendere più lineare la gestione del dispositivo, soprattutto per chi alterna iPad e iPhone nello stesso flusso di lavoro, tra continuità, sincronizzazioni e interfacce sempre più uniformi.

Nella pratica, la beta 3 di iPadOS 26.4 è interessante soprattutto per chi usa l’iPad come macchina principale: più che nuove funzioni clamorose, ci si aspetta correzioni che incidono su stabilità delle app, gestione della memoria e affidabilità generale del sistema, aspetti che nelle beta possono fare la differenza tra un tablet “da test” e un dispositivo usabile ogni giorno.

watchOS 26.4, tvOS 26.4 e Vision 26.4

Sugli altri OS le novità sono minime. Ad esempio, ora watchOS 26.4 integra la funzione ‘Ora di andare a dormire’, che ci ricorda il momento migliore per iniziare il rilassamento e coricarsi a letto, secondo i parametri inseriti nell’App Salute. tvOS 26.4 invece cestina definitivamente iTunes Movies, sostituito da tempo da Apple TV.

visionOS 26.4 invece introduce il supporto a quello che chiama ‘foated streaming’: in pratica, sarà possibile trasmettere video e altri contenuti nell’area esatta in cui si sta guardando; il resto del campo di visione viene invece parzialmente oscurato, riducendo le distrazioni.

Come installare le beta di iOS

Installare le beta 3 di iOS 26.4 e iPadOS 26.4 oggi è, nella sostanza, un’operazione pensata per sviluppatori e tester consapevoli dei rischi: bug, consumi anomali e possibili incompatibilità con app bancarie o di lavoro sono parte del pacchetto. Se avete un iPhone o un iPad associato a un Apple Account abilitato al programma beta, la strada passa dalle impostazioni, nella sezione aggiornamento software, selezionando il canale beta corretto e poi avviando il download.

Per watchOS 26.4 serve più prudenza: l’Apple Watch dipende dall’iPhone abbinato e, soprattutto, il “downgrade” non è un’opzione alla portata dell’utente. È una buona idea procedere solo se l’orologio non è essenziale per lavoro o salute e se si accetta l’eventualità di dover aspettare una build successiva per correggere eventuali problemi. Per visionOS 26.4, il discorso è simile: la beta va intesa come ambiente di test, non come aggiornamento consigliato per chi usa Vision Pro in modo quotidiano e senza margine di tolleranza per intoppi. Insomma, fatelo solo se a) siete utenti esperti; b) avete un secondo device compatibile in modo da non fare danni su quello principale.

Gli step sono piuttosto semplici: per installare la beta di iOS, ad esempio, accedi al portale Apple Beta o Apple Developer con il tuo ID Apple, registra il dispositivo, quindi vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e seleziona la versione beta desiderata sotto “Aggiornamenti beta”. Esegui sempre un backup completo prima di procedere