iOS 26, Beta 4 ufficiale: arrivano tantissime novità fondamentali

Apple prosegue a ritmo serrato la marcia verso il rilascio ufficiale di iOS 26 pubblicando la quarta beta per sviluppatori, un aggiornamento che introduce ritocchi grafici e funzionali tanto su iPhone quanto sull’ecosistema Mac. L’update arriva a due settimane dal precedente e mira principalmente a rifinire l’esperienza utente, recuperando alcuni effetti visivi apprezzati nella prima build e ampliando le opzioni di personalizzazione.

Novità per l’interfaccia e le app

Su iPhone tornano le barre degli strumenti con effetto Liquid Glass, ora più trasparente e reattivo dopo la leggera opacizzazione vista in beta 3. La fotocamera accoglie una schermata introduttiva che spiega la nuova disposizione dei controlli, mentre l’icona dell’app mostra un sensore più grande che richiama il modulo ultra‑wide dei modelli Pro.

Notifications on macOS26 Beta 3 vs Beta 4! Credit to @xezrunner who installed it before it got pulled! pic.twitter.com/hbhWQJciLB — Minimal Nerd (@minimalnerd1) July 21, 2025

Anche l’app Telefono evolve, offrendo impostazioni più granulari per il silenziamento dei numeri sconosciuti e per la gestione del Call Screening. Sul fronte wallpaper, la schermata di blocco diventa sensibilmente più scura quando compaiono le notifiche, per migliorare la leggibilità, e debutta la tinta “Dynamic color”, una gradazione che si adatta ai contenuti mostrati. CarPlay riceve la stessa tavolozza cromatica, sebbene alcune varianti presentate nelle build precedenti siano state rimosse. Contemporaneamente Apple riattiva la sintesi “News & Entertainment” nelle notifiche programmate, sospesa provvisoriamente a luglio per ottimizzazioni lato server.

macOS Tahoe e continuità di ecosistema

Le sorprese non si fermano al mobile. Il pacchetto macOS Tahoe 26, consegnato lunedì per errore sul canale pubblico, rivela un’inedita interfaccia per l’app Musica, ora in continuità con Podcast grazie alla barra laterale semi‑trasparente. Anche il centro notifiche dell’ultimo sistema desktop riceve il restyling disposto su iOS, favorendo un’identità visiva unificata.

Here is the Music app on macOS26 Beta 3 vs Beta 4! Credit to @xezrunner who installed it before it got pulled! pic.twitter.com/1e4BTdLfou — Minimal Nerd (@minimalnerd1) July 21, 2025

Sulle beta Mac, Apple sperimenta inoltre uno sfondo fotografico a rotazione casuale preso dalla libreria personale, soluzione che potrebbe arrivare su iPad dalla prossima release. I cambiamenti evidenziano l’obiettivo di Cupertino di allineare estetica e funzionalità su tutti i dispositivi, puntando su coerenza grafica e strumenti di controllo più versatili. Con la tabella di marcia che prevede versioni test ogni quindici giorni, resta da capire quali di queste novità si consolideranno nella release candidate di settembre.