Honor MagicPad 4 è il tablet Android più sottile al mondo con display OLED 165Hz

Honor anticipa il Mobile World Congress con un annuncio che punta tutto su design e leggerezza. Il nuovo MagicPad 4 viene presentato come il tablet Android più sottile al mondo, con uno spessore record di soli 4,8 mm.

Design ultrasottile e OLED

In vista del Mobile World Congress, Honor ha svelato il nuovo Honor MagicPad 4, sottolineando un primato importante: 4,8 mm di spessore (escluso il modulo fotocamera). Un millimetro in meno rispetto al MagicPad 3 e persino più sottile del iPad Pro (5,1 mm) e del Samsung Galaxy Tab S11.

Non è solo questione di millimetri. Il MagicPad 4 introduce un nuovo display OLED da 12,3 pollici con refresh rate a 165Hz. Pur essendo leggermente più piccolo rispetto alla generazione precedente, il salto da LCD a OLED promette neri più profondi, maggiore contrasto e una resa visiva nettamente superiore.

Il peso scende a 450 grammi, ben 145 grammi in meno rispetto al modello precedente. Merito del nuovo pannello e di una batteria leggermente ridotta da 10.100 mAh, comunque accompagnata da un caricatore rapido da 66W incluso in confezione.

Snapdragon 8 Gen 5 e MagicOS 10

Sotto la scocca ultrasottile troviamo il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, affiancato da configurazioni fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Una piattaforma pensata per garantire performance da top di gamma, sia per produttività sia per intrattenimento.

Il comparto audio è composto da otto altoparlanti con supporto all’audio spaziale, mentre sul fronte fotografico troviamo una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 9 MP, più che sufficienti per videochiamate e scansioni documenti.

Il sistema operativo sarà MagicOS 10, basato su Android 16, con l’ecosistema Honor sempre più orientato a produttività, multitasking avanzato e integrazione con altri dispositivi del brand.