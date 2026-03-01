Honor Robot Phone: l’insolito smartphone con braccio robotico è la star del MWC 2026

Dal palco del Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Honor ha alzato l’asticella dell’innovazione presentando ufficialmente il suo atteso Robot Phone. Non solo un concept futuristico, ma un dispositivo destinato alla vendita entro la seconda metà del 2026, almeno in Cina.

Accanto al nuovo Honor Magic V6 e al tablet Android più sottile di sempre, l’azienda ha mostrato una visione che va oltre il classico smartphone premium, puntando su meccanica avanzata e interazione AI per distinguersi in un mercato sempre più affollato. Certo, bisognerà capire anche se esiste una reale domanda del mercato per un simile device.

Fotocamera robotica da 200MP

Il cuore del Robot Phone è un braccio motorizzato che emerge dal retro del dispositivo. Il modulo integra un sensore principale da 200 megapixel inserito in quello che Honor definisce “il più piccolo sistema gimbal 4DoF del settore”.

Il braccio può estendersi, ruotare e stabilizzare meccanicamente le riprese, offrendo tracking automatico dei soggetti e riprese hands-free. Durante le demo sul palco, la fotocamera ha agganciato soggetti in movimento seguendoli con fluidità, chiaro segnale che il target principale sono creator, vlogger e utenti social avanzati.

Quando non utilizzato, il modulo si richiude perfettamente nella scocca, mantenendo un’estetica premium. L’approccio combina hardware meccanico e algoritmi AI per migliorare stabilizzazione e inseguimento in tempo reale.

AI interattiva e lancio nel 2026

Oltre alla componente fotografica, Honor ha integrato interazioni AI che aggiungono una dimensione “robotica” al dispositivo. Gli utenti possono parlare all’assistente e il modulo fotocamera può rispondere con movimenti fisici, come annuire o scuotere simbolicamente la testa.

Insomma, Honor punta a differenziarsi con soluzioni hardware radicali, proprio mentre l’aumento dei costi dei chip di memoria potrebbe spingere i prezzi degli smartphone verso l’alto nel 2026. Ed effettivamente, l’Honor Robot Phone è sicuramente originale e diverso da tutto quello che abbiamo visto fino ad ora.

L’azienda ha confermato che il Robot Phone sarà disponibile in Cina nella seconda metà del 2026. Prezzi e disponibilità internazionale non sono stati comunicati, ma considerando la complessità del sistema gimbal motorizzato e il posizionamento premium, è lecito aspettarsi che occuperà la fascia alta del mercato. Aspettiamoci, insomma, un prezzo simile a quello di un foldable premium.