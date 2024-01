Honor Magic6 Pro: lo smartphone con AI che si attiva con lo sguardo

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione in Cina del nuovo smartphone dotato di intelligenza artificiale. L’attesa aveva messo in fermento gli estimatori del settore, in modo particolare in Cina, dove l’entusiasmo è esploso nel grande pubblico, come se si trattate di una finale olimpica. I grandi marchi del settore tecnologico vivono con grande trepidazione la competizione tra loro. Da anni, Honor puntava a superare i competitors, e con questo prodotto sente di essere vicino all’obiettivo.

Di certo la tempistica ha giocato a suo favore, dato che voleva battere la concorrenza già dal giorno di presentazione dello smartphone. Per il brand è stato un modo per lanciare un messaggio agli altri marchi, ma in particolar modo a quello della “Mela”, ossia Apple, marchio con il quale i creatori del nuovo Honor Magic6 Pro avvertono maggiore competizione.

In Europa, si dovrà temporeggiare ancora un po’ prima della sua presentazione al pubblico. La primavera sarà il momento ideale con le sue giornate più lunghe e il tepore della temperatura. L’esplosione della natura che si risveglia sarà ideale per far conoscere il gioiello super tecnologico dalle prestazioni sensazionali di casa Honor.

L’attesa è stata alimentata dai rumors nel settore, soprattutto perché le prestazioni tecniche elogiate e narrate lo rendono il telefono più atteso degli ultimi anni per il brand. In particolar modo, sembra che sarà quello più discusso in questo nuovo anno. Un traguardo per il brand, che aspettava da tempo di catturare clamore e interesse da parte del pubblico. È una bella soddisfazione per questa griffe del settore tecnologico, che ci teneva a presentare prima degli altri competitor le tante novità di questo prodotto che vedremo tra poco.

Caratteristiche tecniche: fotocamere, display, intelligenza artificiale

George Zhao, CEO di Honor, è stato esaustivo, attento e concentrato durante la presentazione del nuovo Honor Magic6 Pro. Tutti gli sviluppatori hanno lavorato affinché potesse rappresentare al meglio queste novità assolute, un aspetto che li ha resi orgogliosi di esserci riusciti. Sono stati numerosi i punti sui quali si è soffermato, aiutandosi con slide e aggiungendo dettagli tecnici per tutto il tempo necessario, per far conoscere il nuovo arrivato.

Tra le caratteristiche tecniche dello smartphone, troviamo Magic Portal, che riguarda l’interfaccia del telefono, che mette in relazione tra loro le varie app presenti sul cellulare, senza che sia necessario avere un software di riferimento. L’intelligenza artificiale nel 2023 ha invaso ogni settore, si è affacciata timidamente nella vita di tutti, per entrare quasi di prepotenza in tutti i settori che prevedono l’accesso della tecnologia.

Honor Magic6 Pro ha promosso la IUI utilizzando il modello LLM, il quale analizza testi e immagini. Un aspetto sensazionale che ha fatto notizia è l’interpretazione dello sguardo dell’utente, suggerendo all’intelligenza artificiale quale sia la mossa successiva del soggetto stesso. Carpisce quale sia la sua prossima ricerca o se, in base a ciò che visualizza e al testo che legge, ha bisogno di un determinato servizio. Basterà uno scambio di sguardi per mettere in azione la IUI.

Nel mondo della tecnologia cinese, è giusto specificare che le app non sono solo aiuti e intrattenimento, quasi tutte hanno dei servizi integrati che si usano abitualmente. Pagamenti, prenotazioni, richieste di consegne a domicilio sono servizi integrati negli smartphone cinesi, proprio con le varie app a loro disposizione.

Batteria da primo premio

Gli sviluppatori di Honor hanno lavorato sul display e la durata della batteria, che hanno reso super funzionale. Sull’Honor Magic6 PRO arriva al suo primo impatto la batteria di seconda generazione al Litio con anodo e carbonio – silicio. Una batteria il cui nome scelto è Qinghai Lake, ed è in grado di arrivare fino ai 5600 mAh. Ciò comporta grandi capacità e prestazioni, grazie anche al processore BMSE1.

Con il suo team di ricerca, Honor è riuscito ad aumentare le prestazioni della batteria anche in condizioni di freddo estremo. Di norma, una batteria al litio perde qualità nelle funzioni al raggiungimento di temperature molto basse. Nel caso della batteria del nuovo modello di cellulare, è possibile raggiungere un buon livello di funzionalità anche a meno 20°, grazie all’anodo di carbonio e silicio. In situazioni estreme, può mantenere un’efficienza di 130 mAh in più rispetto alle classiche batterie.

La ricarica è super veloce, con metodo a spinta fino a 80 Watt e 66 Watt con wireless. In quest’ultimo caso, è stato aggiunto il sistema free position charing, ossia, non è necessario centrare il telefono sul dispositivo per ricevere la ricarica della batteria. Un sistema messo a punto per l’impiego in automobile, quando non si può garantire una posizione ferma e stabile.

E adesso arriva il bello, parliamo dell’aggancio satellitare con il processore C1+. Honor Magic6 Pro può agganciarsi a una costellazione di satelliti per utilizzare, appunto, il satellite nella messaggistica e con l’audio. Al momento sembra che tale servizio sia destinato a rimanere a completa ed esclusiva disponibilità della Cina. Non si sa cosa accadrà in futuro, quando giungerà anche in Europa.

Il display è diventato più forte e resistente, garantendo una resistenza agli urti superiore al 30% rispetto a quelli montati da Apple sui suoi iPhone. Si tratta di Dolby Vision, che presenta un vetro inedito, ed è stato chiamato Rhino 2.

Fotografie come quadri, fotocamere in azione con uno sguardo

Gli amanti della tecnologia non vedranno l’ora di provare i vari widget che si attiveranno con una sola occhiata. Nella sezione fotocamere c’è un sensore Samsung HP3 da 200 megapixel. Rispetto al passato, Honor ha apportato alcuni cambiamenti, come la riduzione focale del teleobiettivo a periscopio, garantendo 180 megapixel con un’ottica da 10x.

Spettacolare la funzione del volto per sbloccare la fotocamera frontale da 50 megapixel. L’autofocus è affiancato a un modulo 3D, la cui gestione è legata al viso, ma è in grado anche di tracciare l’andamento dello sguardo. Sorprendente è l’uso con gli occhi, basterà guardare nella parte alta del telefono per attivare i widget. Al contempo, distogliendo gli occhi, gli stessi risultano disattivati. Che dire, sarà uno spasso per gli amanti delle fotografie e del mondo tecnologico giocare con questi accessori. Basteranno solo poche occhiaie per divertirsi.

Honor Magic6 Pro: altri dettagli

Un telefono ideale, il sogno degli appassionati. Honor Magic6 Pro ha tutto ciò che serve, e molto di più, per farsi amare dagli estimatori del settore. Snapdragon 8 Gen 3, e ancora LPDDR5X per la memoria fino a 16GB, e storage UFS 4.0 fino a 1TB. E poi ancora ha WIFI 7 e Bluetooth 5.3, NFC. Protezione da acqua e polvere con IP68, e una USB C. 3.2 a 5 Gbps.

Tutto ciò con un’eleganza e un design confortevole, e un peso per nulla eccessivo, se si conteggiano tutte le potenzialità elencate. Siamo sui 230 grammi all’incirca. L’annuncio di Honor Magic6 Pro ha portato scompiglio, sono tante le news interessanti, novità che fanno gola ai super tecnologici.

L’impiego satellitare e l’intelligenza artificiale sono delle caratteristiche molto interessanti. Non sappiamo quando ci sarà la presentazione in Europa, esattamente a Barcellona. Una cosa, però, è certa: al momento, le appena citate particolarità resteranno ancorate ai confini della Cina. Non rimane che attendere l’evento che si terrà al Mobile World Congress in Spagna e scoprire di più sull’arrivo europeo di questo Honor Magic6 Pro.