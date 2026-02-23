OpenAI prepara speaker, occhiali e perfino una lampada AI: debutto nel 2027

OpenAI accelera sull’hardware e prepara una nuova linea di dispositivi alimentati dall’intelligenza artificiale. Secondo un’indiscrezione pubblicata da The Information, l’azienda avrebbe un team di oltre 200 persone dedicato allo sviluppo di smart speaker, occhiali intelligenti e persino una lampada smart.

Speaker con fotocamera

Il primo prodotto in arrivo sarebbe uno speaker intelligente dotato di fotocamera integrata. L’obiettivo? Rendere il dispositivo capace di “assorbire informazioni sugli utenti e sull’ambiente circostante”, ampliando così le sue capacità di interazione.

Secondo una fonte vicina al progetto, il dispositivo potrebbe identificare oggetti presenti su un tavolo nelle vicinanze e persino interpretare conversazioni in corso nella stanza. La fotocamera dovrebbe inoltre supportare un sistema di riconoscimento facciale “simile al Face ID di Apple”, permettendo agli utenti di autenticare acquisti in modo sicuro.

Il prezzo previsto si collocherebbe tra i 200 e i 300 euro, con un lancio non prima dell’inizio del 2027. Tuttavia, il percorso verso il mercato non sarebbe privo di ostacoli: ritardi tecnici, problemi logistici legati alla potenza di calcolo necessaria e, soprattutto, timori sulla privacy starebbero rallentando lo sviluppo.

Occhiali e design di Ive

La vera offensiva nel mercato hardware però potrebbe arrivare con i primi occhiali smart targati OpenAI. La sfida, ovviamente, è rivolta ai Ray-Ban Meta, che attualmente dominano questo segmento. Ad ogni modo, difficilmente vedranno la luce prima del 2028.

Più incerto il destino della lampada intelligente: esistono prototipi funzionanti, ma non è chiaro se arriverà effettivamente sul mercato.

Un tassello chiave della strategia hardware è l’acquisizione, avvenuta lo scorso anno, della startup io Products fondata dall’ex designer Apple Jony Ive, per un valore di 6,5 miliardi di dollari. Ive è considerato il principale artefice dell’estetica dei prodotti Apple dagli anni ’90 fino alla sua uscita nel 2019.