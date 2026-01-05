ChatGPT sfida Alexa: OpenAI lavora a smart speaker e occhiali intelligenti

OpenAI intende lanciare un nuovo modello linguistico basato sull’audio nel primo trimestre del 2026. Secondo quanto riportato da The Information, questo sviluppo rappresenta il primo passo concreto verso la creazione di dispositivi hardware proprietari. L’azienda ha riorganizzato i propri team di ingegneria e ricerca per accelerare i progressi nelle tecnologie vocali, attualmente considerate meno precise e rapide rispetto ai modelli testuali.

Dal software all’hardware

L’obiettivo primario è modificare il comportamento degli utenti, che oggi preferiscono l’interfaccia scritta di ChatGPT rispetto a quella vocale. OpenAI mira a integrare l’intelligenza artificiale in una gamma di dispositivi fisici, come smart speaker o occhiali intelligenti, privilegiando l’interazione audio rispetto a quella visiva. Il primo di questi prodotti dovrebbe arrivare sul mercato tra circa un anno, con l’intento di estendere l’uso dell’AI anche in contesti di mobilità, come l’interno delle automobili.

Sarà tutto fuorché semplice

La competizione nel settore audio è serrata: Google, Meta e Amazon stanno già orientando i propri investimenti verso interfacce vocali avanzate. Rispetto alla precedente generazione di assistenti come Alexa o Siri, i nuovi modelli linguistici promettono interazioni più naturali e meno limitate.

Alcuni designer, tra cui Jony Ive, leggendario veterano di Apple ora passato ad OpenAI, sostengono inoltre che un’interfaccia puramente vocale possa ridurre la dipendenza tecnologica legata all’uso costante degli schermi, sebbene non vi siano ancora dati definitivi a supporto di questa tesi.

Le tempistiche rimangono comunque molto incerte. Se il prossimo modello ottimizzato per l’audio di OpenAI potrebbe arrivare a breve, dunque giungendo in anteprima sulle app mobile e desktop di ChatGPT, per vedere i primi device fisici dell’azienda potrebbe essere necessario aspettare ancora un bel po’. Le principali stime suggeriscono un’uscita a circa un anno da oggi e, dunque, ad inizio del 2027.