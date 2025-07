Massaggi intelligenti e capelli felici: il nuovo pettine smart Xiaomi costa meno di 70€

Xiaomi ha appena lanciato in Cina un dispositivo che promette di rivoluzionare la cura dei capelli e del cuoio capelluto: il Mijia Smart Scalp Massager Comb, disponibile in crowdfunding al prezzo di 499 yuan (circa 69€). Un prezzo aggressivo per un prodotto che unisce massaggi rilassanti, trattamento termico e distribuzione intelligente di lozioni in un unico accessorio tech. Se cercavi un modo per coccolare la tua testa a fine giornata, Xiaomi potrebbe averti appena trovato l’alternativa perfetta alla spa.

Relax a portata di gadget

Il nuovo pettine smart di Xiaomi non è solo un gadget da beauty blogger. Con un design compatto da 280 grammi e una batteria da 2000mAh, è pensato per l’uso domestico ma anche per i viaggi. Il sistema massaggiante simula le mani umane grazie a morbidi punti di contatto in silicone che effettuano una pressione circolare e delicata sul cuoio capelluto. A ciò si aggiunge un modulo termico a base di grafene, che mantiene la temperatura ideale durante l’applicazione delle lozioni. Il vero tocco smart? Sette colonnine erogano in modo uniforme il siero sui capelli, evitando sprechi e fastidi.

Sei modalità su misura

Il pettine Mijia non si limita al design: si controlla completamente via app tramite la piattaforma Mi Home. Una volta connesso, l’utente può scegliere tra sei modalità di massaggio (tra cui Relaxing, Energizing e Gentle) personalizzando durata e intensità. Il dispositivo funziona in modalità asciutta o bagnata grazie alla certificazione IPX7, ed è silenziosissimo con un’emissione sonora di soli 37.1dB. Il dettaglio tech? Una luce rossa da 655nm pensata per stimolare la salute delle radici dei capelli. Il tutto con una finitura elegante in Misty Purple o Golden Titanium e un rivestimento in vernice perlescente con trattamento UV.

Con un prezzo al dettaglio fissato a 699 yuan (circa 97€), l’offerta di crowdfunding è l’occasione giusta per provare un dispositivo premium a meno di 70€. Se Xiaomi decidesse di portarlo anche in Europa, potrebbe conquistare il segmento beauty tech con la stessa aggressività con cui ha rivoluzionato il mercato degli elettrodomestici. Incrociamo le dita…