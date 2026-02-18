I comandi touch sulle auto hanno stufato? Europa e Cina preparano una stretta

La Cina prepara una svolta destinata a cambiare il design degli interni delle auto moderne. Dopo aver vietato i volanti “yoke” (come quello della Model S) e le maniglie a scomparsa, Pechino punta ora a limitare l’uso eccessivo dei comandi integrati nei display centrali. La tesi è che un ritorno ai comandi fisici dovrebbe limitare le distrazioni, migliorando la sicurezza alla guida.

Stretta su sicurezza e distrazioni

Il Ministero dell’Industria ha pubblicato una bozza di regolamento che obbligherebbe le case automobilistiche a reintrodurre pulsanti fisici per le funzioni essenziali. Come riportato da CarNewsChina, le nuove norme imporrebbero “l’uso di comandi reali, fisici, per le funzioni chiave”, così da permettere ai conducenti di agire “senza distogliere lo sguardo dalla strada”.

Se approvate, le regole si applicheranno a tutti i nuovi veicoli prodotti dopo il 1° luglio 2027. Non si tratta di un dettaglio marginale: la Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo e una simile decisione potrebbe influenzare l’intera industria globale.

La stretta arriva dopo anni in cui i costruttori hanno fatto esattamente il contrario. Sulla scia di Tesla, molte case hanno eliminato quasi completamente i tasti fisici, concentrando climatizzazione, regolazioni e perfino funzioni di sicurezza nei grandi schermi centrali. Marchi come BYD e Xiaomi hanno seguito la stessa filosofia minimalista.

Cambiano le regole anche in Europa

La Cina non è sola. In Europa, il nuovo standard di Euro NCAP richiede già comandi fisici per ottenere la valutazione massima di sicurezza a cinque stelle. Le funzioni interessate includono indicatori di direzione, luci di emergenza, clacson, tergicristalli e pulsante SOS. Le case automobilistiche europee hanno tre anni per adeguarsi.

Pechino, però, vuole andare oltre. Nella bozza cinese rientrano anche selettore del cambio, attivazione dei sistemi ADAS, sbrinatori, alzacristalli elettrici e perfino un interruttore fisico per lo spegnimento dei veicoli elettrici. I regolatori chiedono inoltre che questi comandi siano “fissi e facilmente riconoscibili al tatto”, evitando che il conducente debba cercarli nei menu del touchscreen.

Alcuni costruttori hanno già invertito la rotta. Volkswagen ha reintrodotto pulsanti fisici per clima e audio dopo aver ammesso che “troppi controlli touch rendevano l’esperienza più complicata”. Mercedes-Benz ha sostituito i cursori touch sul volante con comandi tradizionali, mentre Hyundai non ha mai abbandonato completamente manopole e tasti per le funzioni più utilizzate.

Non si tratta di un addio totale al digitale, beninteso. Navigazione, media e applicazioni resteranno nei grandi display. La differenza è che le funzioni fondamentali, quelle che usiamo più spesso quando l’auto è in movimento, torneranno ad avere un pulsante dedicato.