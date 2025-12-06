La Russia ha vietato Snapchat, FaceTime e Roblox: nuova stretta digitale

La censura digitale in Russia compie un nuovo salto. Roskomnadzor, l’agenzia federale che controlla e limita l’accesso ai media e alle piattaforme online, ha bloccato Snapchat e FaceTime sull’intero territorio nazionale. Secondo quanto riportato da Interfax e rilanciato da Bloomberg, le autorità giustificano il divieto sostenendo che i servizi sarebbero stati utilizzati per organizzare o facilitare atti di terrorismo e attività di frode, accuse già avanzate in passato contro altre piattaforme occidentali. Non è ancora chiaro se l’uso tramite VPN sia stato completamente impedito. Nelle stesse ore, la Russia ha vietato anche il popolare gioco Roblox.

La strategia di controllo sulle comunicazioni

Il blocco si inserisce in una campagna molto più ampia avviata dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. In quel periodo furono oscurati Facebook, X e successivamente Instagram; nel 2024 era toccato all’app di messaggistica Signal, e nel luglio 2025 le autorità avevano minacciato di intervenire anche su WhatsApp.

La narrativa ufficiale parla di sicurezza nazionale e tutela dei cittadini, ma le misure hanno l’effetto di restringere drasticamente lo spazio per il dissenso, limitando strumenti di comunicazione percepiti come non controllabili. Le piattaforme occidentali sono state spesso accusate di diffondere contenuti ritenuti estremisti o non allineati con la linea governativa.

Verso l’autarchia digitale

Secondo analisi internazionali, il blocco di Snapchat e FaceTime potrebbe avere un secondo obiettivo: rafforzare l’ecosistema tecnologico interno. Il governo promuove da tempo l’uso di MAX, una super app statale che integra un numero esagerato di funzioni: comunicazione, pagamenti, servizi pubblici e perfino un wallet digitale per i documenti. Portare gli utenti verso soluzioni nazionali permette un controllo più semplice dei flussi di informazione e offre al Cremlino nuovi strumenti di sorveglianza, come evidenziato dal New York Times.

Le piattaforme straniere, invece, vengono anche accusate di ospitare contenuti considerati ideologicamente indesiderati, come la cosiddetta “propaganda LGBT”, etichetta usata per giustificare precedenti restrizioni su servizi popolari tra i più giovani. Ma, soprattutto, favoriscono la diffusione di notizie sfavorevoli alla propaganda del Cremlino sul conflitto in corso in Ucraina.