Apple annuncia il primo evento del 2026: appuntamento al 4 marzo

Apple apre ufficialmente il 2026 con un nuovo evento stampa. L’azienda ha invitato i media a un “Apple Experience” che si terrà il 4 marzo alle 9:00 ET a New York. Al momento non è stato confermato se l’evento sarà trasmesso in streaming pubblico, ma secondo MacRumors appuntamenti paralleli si svolgeranno anche a Londra e Shanghai. Questo però non implica necessariamente l’esistenza di un keynote trasmesso in diretta, come succede a settembre durante la presentazione dei nuovi iPhone; potrebbe trattarsi semplicemente di presentazioni a porte chiuse per la stampa specializzata.

MacBook e chip M5

Secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe pronta ad annunciare nuovi prodotti hardware “già dalla settimana del 2 marzo”. Tutto lascia pensare che il palcoscenico del 4 marzo sarà dedicato soprattutto ai nuovi Mac.

Attesi i nuovi MacBook Air e le versioni aggiornate dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che dovrebbero debuttare con i chip M5 Pro e M5 Max. Il modello con chip M5 base è già arrivato lo scorso ottobre, ma ora Apple sarebbe pronta a completare la gamma con le varianti più potenti.

Tra le indiscrezioni più interessanti, come abbiamo visto gli scorsi giorni, c’è anche quella di un nuovo MacBook entry-level disponibile in colorazioni vivaci come giallo chiaro, verde chiaro, blu e rosa. Una mossa che riporterebbe Apple verso un’estetica più giocosa, strizzando l’occhio a studenti e giovani professionisti. Il prezzo dovrebbe essere ampiamente sotto i 1000€, ma – come sempre – bisognerà aspettare per conoscere il listino ufficiale per il mercato italiano, che potrebbe differire significativamente da quello statunitense.

Nuovi iPad e AI

Non solo Mac. L’evento potrebbe segnare anche il debutto di nuovi iPad. In particolare, si parla di un modello base equipaggiato con chip A18, capace di supportare le funzionalità di Apple Intelligence, il nuovo ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino.

Anche l’iPad Air potrebbe ricevere un aggiornamento significativo grazie all’introduzione del chip M4, rafforzando ulteriormente il posizionamento del tablet come alternativa leggera ai laptop tradizionali.

Nel corso dell’anno sono attesi anche aggiornamenti per Mac Studio, Studio Display e Mac mini, ma è probabile che questi prodotti vengano presentati in una fase successiva. Questo sarà un anno decisamente vivace per Cupertino: l’azienda si prepara a presentare ben 20 nuovi device, tra cui l’attesissimo primo iPhone Fold.