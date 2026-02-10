Leganerd.com
L’IA percepisce le emozioni: arriva il panda robot che innova l’assistenza

3600 realtà globali vogliono An'an e lui lo sa, al momento si aggira tra pazienti anziani e studenti Bes, scopri cosa fa per aiutarli.

di Daniela Giannace
La Cina sta investendo in un’intelligenza artificiale sempre più empatica e emotiva. Per l’assistenza agli anziani ha creato un cyber panda cucciolo in grado di intenerire gli assistiti e anche stimolarli nelle emozioni e nelle attività. Succede a Shenzhen, in una casa di cura. An’an a un certo punto fa un tonfo per terra, spaventando l’anziana signora a cui era affidato. Dopo una pacca sulla spalla ha chiesto: “Va bene, ti ho spaventato?“, la paziente ha risposto sorridendo.

Cyber Panda nasce da una collaborazione tra più soggetti: la Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU) e la Mind with Heart Robotics Co. Ltd. Oltre agli anziani, il cucciolo di robot è pensato per studenti BES e persone sotto stress. Presentato al CES 2026 a Las Vegas ha ottenuto un riconoscimento internazionale prestigioso. È stato ordinato da 3.600 realtà in tutto il mondo, il cucciolo si chiama anche An’an, gli esperti dicono che non è l’unico animale domestico elettronico ma forse il più evoluto di quelli realizzati finora.

il team XJTLU che ha sviluppato il panda robot

Perché il panda robot è diverso da tutti gli animali elettronici creati finora e con lo stesso fine? Può essere impiegato dove c’è bisogno di assistenza: l’intelligenza artificiale supera confini

An’an ha una comprensione attiva delle emozioni come tutte le intelligenze artificiali basate sul linguaggio. Prima era solo riconoscimento e azione, adesso le due sfere sono più unite e creano una tecnologia più ampia nelle risposte e nelle reazioni. Il panda robot comprende con diversi input le emozioni umane più profonde e può anche vedere, udire e percepire i segnali emotivi. È attento al tono di voce e alle espressioni facciali, riesce a tenere migliaia di conversazioni estese in molti campi, soprattutto di istruzione.

Ecco alcuni esempi di azioni che An’an esegue. Innanzitutto rompe il silenzio se una persona anziana è in solitudine, la distrae dalla nostalgia o dal rimuginio. Riconosce un bambino irrequieto e il caos che crea, ad esempio in una stanza o sul tavolo dove sta giocando, disegnando o studiando. Dà risposte o ha comportamenti empatici simili ai nostri, se un paziente in assistenza rimane seduto e apatico per lungo tempo, riproduce una musica nostalgica. Invece, i bambini in stato di frustrazione o scoraggiamento li incita con parole gentili e li invita all’azione.

Partendo dalla Cina, il panda robot è pensato per la distribuzione globale, gli Stati Uniti diventeranno il mercato principale per An’an. Non sono escluse Unione Europea e Australia, qui sono state già avviate le prime sperimentazioni cliniche con pazienti affetti da demenza.

