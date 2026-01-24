La gioia in natura: studi innovativi mostrano come gli animali esprimono emozioni positive

Finalmente la ricerca scientifica si occupa di emozioni positive negli animali. Vuol dire studiare quando un animale è felice o sereno, quando è spaventato, depresso o arrabbiato. Anche se la letteratura è ricca, anche nei media, la scienza ha studiato poco questo aspetto. Psicologia ed etologia si sono concentrate sulle emozioni negative come paura, stress e dolore perché più facili da misurare.

Charles Darwin sosteneva che gli animali possano sperimentare la gioia come gli esseri umani, tuttavia si è dato per scontato questo aspetto. Negli ultimi anni sono iniziate le prime osservazioni sperimentali con raccolta di dati. Ad esempio, un animale piccolissimo e poco apprezzato ha dimostrato di saper ridere al solletico: è il ratto. Le scimmie sono famose per il sorriso, la simpatia e l’affetto, ma nessuno sapeva che sono in grado di provare ottimismo dopo aver ascoltato qualcuno ridere.

I pappagalli kea sono più felici al sole rispetto al freddo, disgustano la neve. La dimostrazione è che ai primi raggi iniziano a giocare e cantare. Infine, i delfini sono molto competitivi e determinati al successo: di fronte a una grande prova si impegnano e, in caso di successo, emettono dei gridi da vincenti. Sono tutte emozioni positive riscontrate, ma soprattutto sono diverse in un grande numero di animali e specie differenti.

Joy-o-meter e i segnali da captare per capire quando e come un animale è felice, ottimista o sta provando emozioni positive. Dalla teoria al metodo per migliorare il loro benessere

Per osservare scientificamente tutte queste emozioni positive negli animali, è nato un progetto internazionale di nome “Joy-o-meter”. Vengono studiate con parametri affidabili, quindi intensità, numero di volte, orari, frequenze temporali. Gli strumenti sono tanti, così come i segnali da captare: comportamenti, vocalizzazioni, test cognitivi sull’ottimismo e anche marcatori biologici. Tra questi, ormoni e variazioni di temperatura corporea sono importantissimi perché danno anche una stagionalità o meno alle emozioni.

La gioia come emozione positiva negli animali può essere intensa e breve, scatenata da eventi specifici e, soprattutto, da sorprese, giochi e interazioni sociali. La ricerca è più difficile che mai perché gli animali non reagiscono tutti allo stesso modo, neanche di fronte agli arricchimenti come premi, sorprese, nuovi giochi. Sicuramente i risultati fin qui raggiunti miglioreranno il benessere degli animali in cattività, ma ci aiuteranno anche a comprendere aspetti etologici in generale.