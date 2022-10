Randagismo: in Sicilia nasce l’ufficio Benessere Animale

Il Comune di Palermo ha realizzato l’ufficio Benessere Animale, la sua delibera risale al 2020. Il funzionamento dell’ufficio è affidato agli organi d’amministrazione del Comune insieme all’ASP veterinaria. L’ufficio prevede di lavorare con le associazioni per migliorare tutela e benessere animale. Un ufficio che permette di prevedere il controllo del numero dei cani totali, contenendo quelli vaganti. Un modo per limitarne le nascite attraverso cattura, sterilizzazione e reintroduzione sul territorio.

Per il sindaco Orlando e l’assessore Piampiano, si tratta di un ulteriore passo avanti nella proficua collaborazione con le autorità sanitarie per il potenziamento dei servizi pubblici, per il benessere degli animali e per gli aspetti di sicurezza e decoro urbano collegati al randagismo. Grazie alla imminente riapertura della rinnovata struttura di via Tiro a segno e grazie ad una rinnovata collaborazione e sinergia con le associazioni animaliste, questo segnerà un salto di qualità in questa delicata materia. Sarà inoltre lo strumento per riflettere su come collaborare al meglio con i comuni limitrofi, visto che il problema del randagismo travalica i confini amministrativi della città.