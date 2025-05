Gli scimpanzé selvatici mostrano un comportamento inedito: usano la foresta per curarsi

In Uganda è stato osservato che gli scimpanzé utilizzano delle piante medicinali in diversi modi per curare lesioni e ferite aperte. Un gruppo di scienziati dell’Università di Oxford in collaborazione con un team locale nella foresta di Budongo, hanno filmato e registrato il modo in cui alcuni animali hanno utilizzato le piante per curare delle ferite e delle lesioni, su se stessi.

I ricercatori hanno basato questa loro scoperta sugli scimpanzé e pare che questi animali abbiano utilizzano alcune piante per automedicarsi.

L’incredibile capacità degli scimpanzé selvatici di curarsi con rimedi naturali

Gli scienziati hanno poi raccolto interi decenni di osservazioni scientifiche per creare un catalogo dei diversi modi in cui gli scimpanzé utilizzano il primo soccorso forestale. Al termine del loro studio, i ricercatori hanno pubblicato il loro studio sulla rivista Frontiers in Ecology and Evolution. Lo studio ha provato quindi che scimpanzé, oranghi e gorilla utilizzano medicine naturali in vari modi per mantenersi in salute ed in natura.

“Esiste un intero repertorio comportamentale che gli scimpanzé utilizzano quando sono malati o feriti in natura, per curarsi e mantenere l’igiene“. Queste le parole della ricercatrice principale Elodie Freymann. Alcuni ricercatori hanno trovato tracce di scimpanzé che curavano le ferite di altri animali con cui non erano imparentati. Le piante utilizzate dagli scimpanzé avevano per lo più proprietà antibatteriche.

“Più impariamo sul comportamento e l’intelligenza degli scimpanzé, più ci rendiamo conto di quanto poco noi esseri umani sappiamo del mondo naturale“, ha detto la dott. Freymann alla BBC News. Secondo gli scienziati, studiare il comportamento di queste scimmie selvatiche e saperne di più sulle piante che usano quando sono malate, potrebbe aiutare nella ricerca di nuove medicine.

La dott. Freymann prosegue: “Se mi lasciassero qui in questa foresta senza cibo e senza medicine, dubito che riuscirei a sopravvivere a lungo, soprattutto se fossi ferito o malato. Ma gli scimpanzé prosperano qui perché sanno come accedere ai segreti di questo luogo e come trovare nell’ambiente circostante tutto ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere”.