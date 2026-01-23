Caviar ha presentato il primo robot di lusso: è placcato in oro e costa come una casa

Caviar entra ufficialmente nel mondo della robotica con Aladdin, un progetto che reinventa la piattaforma umanoide Unitree G1 trasformandola in un oggetto da collezione di altissimo livello. L’azienda, già nota per le sue reinterpretazioni estreme di smartphone e dispositivi tecnologici, spinge ora il concetto di lusso oltre l’elettronica tradizionale, proponendo quello che definisce il primo robot umanoide di lusso al mondo.

Il primo robot di lusso

Aladdin non nasce come prodotto destinato al grande pubblico, come del resto tutti gli altri prodotti dell’azienda. Il progetto è pensato esclusivamente su commissione, con ogni unità realizzata come pezzo unico. La base ingegneristica resta quella del Unitree G1, ma il corpo esterno viene completamente riprogettato da Caviar attraverso lavorazioni artigianali che includono inserti in oro, pietre preziose e decorazioni ispirate alla cultura araba e all’arte islamica. Le linee richiamano abiti cerimoniali orientali come chapan e caftani, con superfici curve e dettagli ornamentali che evocano l’estetica della nobiltà storica mediorientale.

Dal punto di vista tecnico, il cuore del robot resta invariato. L’Unitree G1 offre 23 gradi di libertà, sistemi di stabilizzazione dinamica e attuatori avanzati che consentono movimenti fluidi e gesti naturali. Con un’altezza di circa 130cm e un peso intorno ai 35kg, la piattaforma è in grado di camminare, interagire e muoversi in modo credibile nello spazio. Caviar interviene su questa struttura mantenendo intatte le capacità meccaniche, ma ridefinendo completamente l’identità visiva del robot.

Il nome Aladdin non è casuale. L’azienda parla apertamente di una reinterpretazione moderna del mito delle Mille e una notte. In questa visione, il genio non emerge più da una lampada, ma prende forma attraverso l’intelligenza artificiale che anima una macchina. Il robot diventa così una figura simbolica dell’era digitale, un eroe che trae forza non dalla magia, ma dalla conoscenza e dalla tecnologia.

Un elemento centrale del progetto è la personalizzazione. I futuri proprietari vengono coinvolti direttamente nel processo creativo, scegliendo motivi decorativi e simboli che verranno poi tradotti in un design finale dai team di designer e ingegneri Caviar. Ogni Aladdin è quindi diverso dall’altro, concepito come un oggetto esclusivo su misura.