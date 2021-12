iPhone 13: Caviar presenta un modello per pararsi dai proiettili

Caviar ha lavorato alla realizzazione di un costoso iPhone in grado di salvare la vita ai possessori dello smartphone in caso di... proiettili volanti.

Spesso i prodotti di lusso si contraddistinguono per design superlativi, o magari per la presenza di feature esclusive che giustificano in parte un prezzo molto più alto. Capita anche però che le aziende che si occupano di questo tipo di articoli decidano di realizzare un prodotto fuori dalle righe anche per i propri canoni, ed è a quanto pare così che è nato il nuovo dispositivo realizzato da parte di Caviar, azienda specializzata nella creazione di device tech piuttosto costosi.

Abbiamo infatti questa volta a che fare con un vero e proprio iPhone 13 antiproiettile, il quale però non si presenta per riuscire davvero a resistere a dei colpi di arma da fuoco, ma solamente per salvare potenzialmente la vita al relativo possessore.

Come mostrato nel video che potete vedere qui di seguito infatti, il dispositivo si rompe comunque in caso di colpi così forti come quelli di un’arma da fuoco, ma il manichino usato come prova non riceve chissà quali danni, il che conferma quindi che in caso di un singolo colpo (o al massimo di due) parati col dispositivo, si potrebbe provare a uscirne illesi.

Comprare un telefono con l’idea di usarlo per evitare di farsi sparare non è di sicuro il modo più piacevole di procedere con un acquisto di questo tipo, ma la compagnia ha comunque mostrato l’efficacia della sua personalizzazione agli iPhone 13, e sicuramente alcuni utenti saranno interessati.

Va infatti anche specificato che abbiamo a che fare con un’edizione americana, della quale verranno realizzate solamente 99 unità, di cui la meno costosa verrà messa in vendita a 6.370 dollari, mentre la migliore a 7.980. Considerando anche la popolarità dell’azienda, è probabile che il lotto offerto non ci metterà molto a sparire, e il dispositivo diventerà raro, aumentando di valore, già nel giro di poco tempo.