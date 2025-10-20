Caviar lancia iPhone Air da 39.000 dollari: oro massiccio e pelle di coccodrillo

Caviar ha presentato tre modelli di iPhone in edizione limitatissima che ridefiniscono il concetto di esclusività nel mercato dei dispositivi mobili. La collezione comprende l’iPhone Air Zenith, l’iPhone Air Aureon e l’iPhone Air Crystal, ciascuno realizzato con materiali pregiati come oro massiccio, fibra di carbonio dorata, titanio aerospaziale e pelle di coccodrillo. I prezzi partono da 8.910 dollari e raggiungono la cifra record di 38.930 dollari per il modello di punta, disponibile in soli tre esemplari al mondo.

Lusso estremo

L’iPhone Air Zenith rappresenta il vertice assoluto della collezione e della produzione Caviar. Il dispositivo vanta una scocca realizzata interamente in oro 18 carati combinata con pelle di coccodrillo nero, risultando l’iPhone in oro più leggero mai creato dal marchio. La produzione è limitata a tre unità certificate, ognuna delle quali costa 38.930 dollari, posizionando questo smartphone tra gli oggetti tecnologici più costosi disponibili sul mercato consumer. L’estrema rarità e i materiali preziosi lo rendono un vero oggetto da collezione per miliardari e appassionati di tecnologia di lusso.

L’iPhone Air Aureon presenta una combinazione unica di placcatura in oro 24 carati e fibra di carbonio dorata con texture marmorizzata. Questo materiale composito viene normalmente utilizzato nell’industria automobilistica di alta gamma per le sue proprietà di leggerezza estrema e il suo impatto visivo raffinato. Caviar ha scelto di produrre solamente 19 esemplari di questo modello, ciascuno proposto al prezzo di 9.270 dollari, rendendolo una scelta più accessibile rispetto allo Zenith ma comunque estremamente esclusiva e ricercata nel panorama degli smartphone personalizzati.

Guarda tutte le foto

Titanio aerospaziale per il Crystal

L’iPhone Air Crystal adotta un approccio incentrato sull’estetica pura e sull’eleganza discreta. La scocca e il telaio sono realizzati in titanio di grado aerospaziale, lo stesso materiale utilizzato nell’industria aeronautica per la sua resistenza e leggerezza, completato con pelle di coccodrillo bianca che conferisce un tocco di raffinatezza. Il design include una corona Caviar in titanio con accenti in smalto per gioielleria, un dettaglio che richiama l’orologeria di lusso. Anche questo modello è limitato a 19 unità, con un prezzo di 8.910 dollari che lo posiziona come l’opzione d’ingresso della collezione, pur mantenendo standard qualitativi elevatissimi.