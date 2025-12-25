Una scuola per robot a Pechino: come la Cina sta formando gli umanoidi

A Pechino è nato il primo Centro di Formazione Dati per Robot Umanoidi di Fase II. La Cina è da tempo impegnata nello sviluppo di robot e intelligenza artificiale, due elementi che serviranno a costruire una nuova economia e società. I robot vengono allenati per compiti industriali, domestici e servizi rivolti al pubblico. Il Centro di Formazione Dati nasce nel distretto di Shijingshan.

Il centro riproduce ambienti realistici, spazi abitativi, piani modulari e linee di produzione dove i robot vengono configurati per rispondere a diverse richieste e scenari. C’è anche un robot capo che partecipa addestrando altri robot, si chiama Kuafu, alto 1,65 metri e prodotto da Leju Robotics di Shenzhen. Si tratta del primo tedoforo umanoide 5G-A al mondo.

I robot già esperti e attivi da molto tempo affiancano gli esseri umani, veri istruttori per i più giovani umanoidi. Ogni allievo è seguito da due maestri che guidano e monitorano le operazioni, registrano dati dettagliati e si impegnano a sviluppare un’intelligenza funzionale. Zhu Kai è il responsabile del centro e paragona i robot a dei bambini. Necessitano di ripetere e allenarsi sulla precisione per apprendere movimenti sempre più complessi. Alcuni compiti, come posizionare una padella sui fornelli, richiedono fino a 1.250 ripetizioni. È un esempio importante: in un contesto casalingo, magari di assistenza agli anziani, i robot possono operare dove c’è bisogno di controllare il fuoco, il gas, apparecchi elettrici.

Un centro di formazione per robot non ha bisogno di soldi ma di dati, esperienze e ambienti per l’addestramento. Questo, a sua volta, genera impiego da Pechino ad altre città

Il centro di formazione per robot ha bisogno di risorse, non in termini economici o materiali, ma di dati. Sono fondamentali per addestrare modelli di intelligenza artificiale sempre più efficienti e avanzati. Si tratta di un’operazione che richiede molto lavoro dietro; ogni anno vengono prodotti milioni di dati. Esistono in Cina altri centri simili a quello formativo di Pechino, li trovi a Suzhou, Jinan, Hefei e Zhengzhou.

Com’è la vita scolastica di un robot umanoide? Segue quattro grandi categorie principali: produzione industriale, smart home, assistenza agli anziani e scenari integrati 5G. I robot possono scegliere una major; tutte e quattro le categorie sono suddivise in 16 discipline specializzate. Finora gli umanoidi, si è in un passaggio epocale e di linguaggio dove si elimina la parola robot, hanno acquisito alla perfezione oltre 20 competenze operative, con percentuali di successo superiori al 95%.