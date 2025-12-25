Leganerd.com
Una scuola per robot a Pechino: come la Cina sta formando gli umanoidi

Raccontiamo la vita di un giovane umanoide in una scuola costruita su misura per lui. Imparerà quattro mestieri utili, dall'industria all'assistenza anziani.

di Daniela Giannace
A Pechino è nato il primo Centro di Formazione Dati per Robot Umanoidi di Fase II. La Cina è da tempo impegnata nello sviluppo di robot e intelligenza artificiale, due elementi che serviranno a costruire una nuova economia e società. I robot vengono allenati per compiti industriali, domestici e servizi rivolti al pubblico. Il Centro di Formazione Dati nasce nel distretto di Shijingshan.

Il centro riproduce ambienti realistici, spazi abitativi, piani modulari e linee di produzione dove i robot vengono configurati per rispondere a diverse richieste e scenari. C’è anche un robot capo che partecipa addestrando altri robot, si chiama Kuafu, alto 1,65 metri e prodotto da Leju Robotics di Shenzhen. Si tratta del primo tedoforo umanoide 5G-A al mondo.

I robot già esperti e attivi da molto tempo affiancano gli esseri umani, veri istruttori per i più giovani umanoidi. Ogni allievo è seguito da due maestri che guidano e monitorano le operazioni, registrano dati dettagliati e si impegnano a sviluppare un’intelligenza funzionale. Zhu Kai è il responsabile del centro e paragona i robot a dei bambini. Necessitano di ripetere e allenarsi sulla precisione per apprendere movimenti sempre più complessi. Alcuni compiti, come posizionare una padella sui fornelli, richiedono fino a 1.250 ripetizioni. È un esempio importante: in un contesto casalingo, magari di assistenza agli anziani, i robot possono operare dove c’è bisogno di controllare il fuoco, il gas, apparecchi elettrici.

un addestratore mostra un compito a un umanoide

Un centro di formazione per robot non ha bisogno di soldi ma di dati, esperienze e ambienti per l’addestramento. Questo, a sua volta, genera impiego da Pechino ad altre città

Il centro di formazione per robot ha bisogno di risorse, non in termini economici o materiali, ma di dati. Sono fondamentali per addestrare modelli di intelligenza artificiale sempre più efficienti e avanzati. Si tratta di un’operazione che richiede molto lavoro dietro; ogni anno vengono prodotti milioni di dati. Esistono in Cina altri centri simili a quello formativo di Pechino, li trovi a Suzhou, Jinan, Hefei e Zhengzhou.

Il nuovo robot umanoide R1 di Unitree costa meno di un MacBook Pro Il nuovo robot umanoide R1 di Unitree costa meno di un MacBook Pro

Com’è la vita scolastica di un robot umanoide? Segue quattro grandi categorie principali: produzione industriale, smart home, assistenza agli anziani e scenari integrati 5G. I robot possono scegliere una major; tutte e quattro le categorie sono suddivise in 16 discipline specializzate. Finora gli umanoidi, si è in un passaggio epocale e di linguaggio dove si elimina la parola robot, hanno acquisito alla perfezione oltre 20 competenze operative, con percentuali di successo superiori al 95%.

