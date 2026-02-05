Galaxy Unpacked 2026, tutte le novità che verranno annunciate da Samsung

Il primo grande evento tecnologico dell’anno firmato Samsung è ormai alle porte. Anche se gli inviti ufficiali non sono ancora stati distribuiti, indiscrezioni sempre più insistenti indicano che il prossimo Galaxy Unpacked dovrebbe svolgersi intorno al 25 febbraio 2026. L’appuntamento sarà quasi certamente dedicato alla nuova generazione di smartphone Galaxy S, ma potrebbe diventare anche una vetrina per accessori e nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale.

I nuovi Galaxy S26, 26+ e S26 Ultra

La protagonista attesa è la gamma Samsung Galaxy S26, composta dai modelli S26, S26+ e S26 Ultra. Le anticipazioni suggeriscono che Samsung continuerà con un’evoluzione conservativa sul piano estetico, mantenendo frontale piatto, cornici sottili e il comparto fotografico disposto verticalmente sul retro. Le differenze più rilevanti dovrebbero emergere sotto la scocca, con aggiornamenti mirati a prestazioni, display e sensori fotografici.

Sul fronte hardware, i nuovi smartphone dovrebbero integrare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre in alcune regioni potrebbe essere utilizzato anche il chip proprietario Exynos 2600. Entrambe le soluzioni promettono miglioramenti evidenti nelle prestazioni e, soprattutto, nella gestione delle funzioni di intelligenza artificiale eseguite direttamente sul dispositivo.

Il modello base dovrebbe introdurre uno schermo da 6,3 pollici, leggermente più ampio rispetto alla generazione precedente, accompagnato da 12 gigabyte di memoria RAM e una batteria da circa 4300 milliampereora. Il comparto fotografico, invece, potrebbe rimanere sostanzialmente invariato. Il Galaxy S26+ dovrebbe mantenere caratteristiche simili al passato, con display da 6,7 pollici e batteria da 4900 milliampereora.

Le novità più interessanti sembrano riguardare il Galaxy S26 Ultra. Le indiscrezioni parlano di un design con moduli fotografici più pronunciati e di un possibile ritorno alla scocca in alluminio dopo l’esperienza con il titanio. Tra i cambiamenti più significativi ci sarebbe una nuova soluzione per il supporto allo stilo, che potrebbe consentire una compatibilità più completa con lo standard di ricarica wireless Qi2 senza compromettere l’uso della penna digitale. Nel frattempo, si parla già dei modelli in arrivo nel 2027: l’S27 Ultra promette già grandi cose.

Spazio anche per Galaxy Buds 4 e AI

Accanto agli smartphone, Samsung potrebbe presentare anche i nuovi Samsung Galaxy Buds 4, con custodia più compatta, design rivisto e supporto a funzioni avanzate come il controllo tramite gesti della testa e l’integrazione con reti di localizzazione basate su tecnologia Ultra Wideband.

L’evento potrebbe diventare inoltre il palcoscenico per nuove funzionalità software. Samsung starebbe lavorando a una versione aggiornata dell’assistente Bixby, potenzialmente integrata con servizi di ricerca basati su AI sviluppati da Perplexity. Una mossa che potrebbe ampliare l’offerta di intelligenza artificiale accanto alle soluzioni già presenti nell’ecosistema Android.

Galaxy Unpacked 2026 si preannuncia già come un appuntamento chiave per definire la strategia Samsung. Ma appena chiusa la diretta, inizierà già il countdown per il prossimo evento: nella seconda metà dell’anno, sarà invece il turno dei nuovi pieghevoli.