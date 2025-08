Galaxy S25 FE: tutte le novità trapelate sul prossimo smartphone Samsung

Il Samsung Galaxy S25 Fan Edition potrebbe arrivare ad agosto o settembre. Lo conferma l’azienda, secondo quanto riportato da Android Authority. Samsung avrebbe indicato questi due mesi di lancio in una conference call finanziaria. E sono proprio i numeri di successo dell’S25 FE, a determinare l’arrivo anticipato del modello Fan Edition.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 FE avrà una struttura in alluminio Armor. Questo materiale lo renderà più resistente e anche più prezioso rispetto al predecessore, a vista d’occhio però non si noteranno subito le differenze perché il design sarà molto simile. Il nuovo modello sarà comunque più sottile e leggero:

– spessore di 7,4 mm

– peso di 190 g

– colori disponibili Navy, Jet Black e Icy Blue.

Il processore sarà un Exynos 2400, già utilizzato in Galaxy S24 e S24+.

Samsung Galaxy S25 Fan Edition: RAM, Giga, display e fotocamere

Il Samsung Galaxy S25 Fan Edition sarà disponibile in due varianti, tanta memoria RAM e di storage per entrambi: 8 GB di RAM con 128 GB e 8 GB di RAM con 256 GB. Il display sarà un modello Amoled Full HD+ da 6,7 pollici. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass Victus+. Un display robusto che può essere rinforzato con le pellicole trasparenti anti caduta.

Fotocamere potenti ma soprattutto multiple. La parte posteriore ospiterà una tripla fotocamera, con sensore principale da 50 MP, un teleobiettivo 3x da 8 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP. Selfie e video riprese frontali di potranno girare o scattare con obiettivo autofocus da 12 Mp.

I maggiori siti di tecnologia già contengono le schede tecniche del prossimo Samsung Galaxy S25, il Fan Edition uscirà in un periodo importante. L’ultimo quadrimestre dell’anno, infatti, ospita fiere importanti e sono anche mesi di preparazione alle offerte, agli sconti o al lancio di novità per il Natale e l’inizio anno. Restiamo connessi per conoscere tutte le ultime novità.