Il jet più veloce del settore riceve la certificazione: un passo avanti per i voli a lungo raggio

L’aereo civile più veloce al mondo ha ottenuto la certificazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA). Il Global 8000 di Bombardier viaggia ad una velocità massima di Mach 0,95. Un jet rapidissimo che supera i tempi del Concorde e rivoluziona il settore dell’aviazione d’affari. L’aereo offre un’autonomia di 8.000 miglia nautiche, permettendo viaggi ultra veloci, senza scali e di lungo viaggio.

Insomma, il sogno di chi non vuole più soste forzate in vari aeroporti, tra passeggeri, valigie e anche il rischio di smarrire qualcosa all’ultimo momento, un classico. Global 8000 è dotato di cabina spaziosa, quattro zone, comfort e servizi per ridurre lo stress fisiologico da volo. L’aereo raggiunge un’altitudine di cabina di soli 2.691 piedi a una quota di crociera di 41.000 piedi.

Il Global 8000 è un mix tra jet di grandi dimensioni e modelli leggeri. Le prestazioni di decollo e atterraggio sono ottimizzate per operare fino al 30% di aeroporti in più rispetto ai concorrenti. Bombardier ha elaborato una linea alare avanzata, la Smooth Flex Wing. Progettazione complessa alle spalle, alta portanza per ogni ala, agilità a bassa velocità e prestazioni superiori ad alta velocità. L’aereo garantisce lunga autonomia, volo stabile in tutte le condizioni atmosferiche.

Tutte le certificazioni ottenute dal Global 8000, il jet più rapido al mondo e il più lussuoso. Le parole di Stephen McCullough, vicepresidente e senior di Bombardier

Il Global 8000 con la certificazione EASA aggiunge un altro punto di fiducia delle grandi realtà internazionali. Già nel 2025 ha ottenuto la certificazione di tipo da Transport Canada a novembre, la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti a dicembre. La cabina di pilotaggio rappresenta il lavoro all’avanguardia di Bombardier, offre ai piloti le ultime tecnologie fly-by-wire e avioniche, estetica ed ergonomia importanti tanto nei voli brevi che lunghi. L’aeromobile è anche equipaggiato di sistema Bombardier Pũr Air. Cattura fino al 99,99% di particelle, virus e batteri, e filtri a carboni attivi per rimuovere odori, gas e composti organici volatili.

“L’ottenimento della certificazione EASA dimostra il duro lavoro e la dedizione dei dipendenti e dei fornitori altamente qualificati di Bombardier, in collaborazione con i team di Transport Canada ed EASA“, sono le parole di Stephen McCullough, Vicepresidente Esecutivo, Ingegneria, Sviluppo Prodotti e Bombardier Defense.