ChatGPT migliora la generazione di immagini: più veloce e più precisa

OpenAI accelera sul fronte della generazione di immagini e lo fa con un aggiornamento che punta dritto all’esperienza quotidiana degli utenti. A pochi giorni dal rilascio di GPT-5.2, la società ha avviato la distribuzione di un nuovo modello per ChatGPT Images, pensato per ridurre i tempi di attesa e aumentare la fedeltà alle istruzioni fornite nei prompt.

Prestazioni più rapide

Secondo OpenAI, il nuovo ChatGPT Images è fino a quattro volte più veloce rispetto alla versione precedente. Un miglioramento tutt’altro che marginale, soprattutto per chi utilizza spesso la generazione di immagini nelle ore di punta o senza un abbonamento ChatGPT Plus, contesti in cui le attese potevano diventare scoraggianti. La velocità, però, non è l’unico punto su cui l’azienda è intervenuta.

Il modello aggiornato segue in modo più accurato le richieste di modifica, anche quando si lavora su immagini già generate. È possibile chiedere al sistema di aggiungere o rimuovere elementi, combinarli, fonderli o persino trasporli, ottenendo risultati più coerenti con l’intenzione originale. Migliora anche la gestione del testo all’interno delle immagini, da sempre uno dei talloni d’Achille dei modelli generativi: OpenAI parla di una resa più affidabile anche con scritte piccole o dense, un aspetto chiave per usi professionali e editoriali.

Sfida diretta a Google

L’aggiornamento introduce anche una sezione Images dedicata nella sidebar di ChatGPT. Qui trovano spazio preset, filtri e prompt suggeriti, pensati per offrire ispirazione immediata e ridurre la barriera d’ingresso per chi non ha familiarità con la scrittura di prompt complessi. Nelle intenzioni dell’azienda, la nuova interfaccia dovrebbe offrire un utilizzo più guidato e accessibile.

Il tempismo non è casuale. Il lancio arriva mentre Google spinge forte con Gemini e con Nano Banana Pro, che ha contribuito a un’impennata dell’utilizzo del chatbot di Mountain View, passato da 450 a 650 milioni di utenti in pochi mesi. OpenAI, dal canto suo, può contare su una base di circa 800 milioni di utenti ChatGPT e vede nella generazione di immagini uno dei pilastri per mantenere il vantaggio competitivo. “Siamo solo all’inizio nell’esplorazione di ciò che la generazione di immagini può fare”, ha dichiarato l’azienda, promettendo ulteriori miglioramenti nel corso dell’immediato futuro.