Adolescenti e benessere emotivo: una semplice abitudine fa la differenza

Gli psicologi hanno pubblicato una ricerca sul Journal of Affective Disorders, che riguarda adolescenti e giovanissimi, dai 16 fino ai 24 anni. Il team di ricerca è di due università, dell’Oregon e di New York, che hanno dimostrato che dormire fino a tardi sabato e domenica ha effetti positivi sulla salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti. In questa fase, studio o prime esperienze professionali portano via molte energie. Spesso lo stress rovina anche il sonno notturno; la ricerca ha dimostrato che il weekend trascorso in riposo assoluto abbassa del 41% il rischio di depressione.

Questo dato si inserisce in una certezza acquisita da tempo: il sonno ha un ruolo centrale sul benessere emotivo, soprattutto degli adolescenti. La fascia dei giovanissimi è più associata all’insonnia settimanale con la depressione. Lo studio sulla coorte 16-24 anni statunitense è importante perché prima si avevano dati certi solo su Cina e Corea. Qui, gli studenti erano stati monitorati prima sul sonno sia settimanale che del weekend.

Ne emerge che, dalla Cina agli Stati Uniti, la settimana scolastica crea un vero e proprio debito di sonno. Non ci sono solo compiti e impegni accademici, ma anche vita sociale, sport, altre attività extracurriculari e lavori part-time a cui sono costretti molti studenti anche per formarsi professionalmente, in mancanza di stage e tirocini.