Adolescenti e benessere emotivo: una semplice abitudine fa la differenza
Psicologi e scienza dalla parte degli studenti, nel weekend chiedono una cosa sola. La ricerca si estende fino ai 24 anni inoltrati, scopriamo perché.
Gli psicologi hanno pubblicato una ricerca sul Journal of Affective Disorders, che riguarda adolescenti e giovanissimi, dai 16 fino ai 24 anni. Il team di ricerca è di due università, dell’Oregon e di New York, che hanno dimostrato che dormire fino a tardi sabato e domenica ha effetti positivi sulla salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti. In questa fase, studio o prime esperienze professionali portano via molte energie. Spesso lo stress rovina anche il sonno notturno; la ricerca ha dimostrato che il weekend trascorso in riposo assoluto abbassa del 41% il rischio di depressione.
Questo dato si inserisce in una certezza acquisita da tempo: il sonno ha un ruolo centrale sul benessere emotivo, soprattutto degli adolescenti. La fascia dei giovanissimi è più associata all’insonnia settimanale con la depressione. Lo studio sulla coorte 16-24 anni statunitense è importante perché prima si avevano dati certi solo su Cina e Corea. Qui, gli studenti erano stati monitorati prima sul sonno sia settimanale che del weekend.
Ne emerge che, dalla Cina agli Stati Uniti, la settimana scolastica crea un vero e proprio debito di sonno. Non ci sono solo compiti e impegni accademici, ma anche vita sociale, sport, altre attività extracurriculari e lavori part-time a cui sono costretti molti studenti anche per formarsi professionalmente, in mancanza di stage e tirocini.
Melynda Casement e i dati raccolti dal 2021 al 2023 dimostrano quanto il sonno negli adolescenti faccia crescere, faccia bene anche alla salute pubblica
Melynda Casement, tra gli autori importanti dello studio, raccomanda da tempo, insieme ai medici, di monitorare il sonno degli adolescenti. Non deve scendere sotto le otto o dieci ore regolari, nei giorni festivi diventa ancora più importante concedere la sveglia posticipata per il recupero settimanale. Gli adolescenti hanno ritmi serali e diurni diversi dagli adulti, quindi il sonno diventa un bisogno biologico, per la crescita fisica ma anche psicofisica.
I dati raccolti sono del National Health and Nutrition Examination Survey 2021-23, basati su valutazioni e orari di sonno dichiarati. La depressione tra i 16 e i 24 anni è stata definita dall’istituto e dal team di ricerca invalidante. Lavorare sul sonno settimanale e nei weekend diminuisce molti fattori di rischio. Rappresenta anche un intervento importante di salute pubblica.