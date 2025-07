Una semplice abitudine potrebbe ridurre la mortalità del 20%

Camminare regolarmente migliora il benessere generale, mantiene il corpo allenato e attivo, fa bene alla salute. Una nuova ricerca ha considerato la differenza di benefici tra popolazione bianca e mulatta. Ha preso in esame anche le fasce di reddito, classe medio alta contro redditi bassi. Arrivano dati dal Southern Community Cohor Study. Ovvero, da 8.000 cittadini di colore di 12 stati nel sud est degli Stati Uniti.

Anche qui, la camminata regolare a ritmo veloce ha effetti positivi. Tanto che ha portato i ricercatori a promuoverla come attività fisica settimanale tra le persone che hanno uno stipendio basso, che non permette iscrizioni in palestra o un personal trainer privato. Hanno pubblicato lo studio sull’American Journal of Preventive Medicine.

Più si cammina tutti i giorni e più si abbassa la percentuale di mortalità, ecco i dati precisi

Ecco che cosa racconta sulla camminata regolare, Wei Zhent, ricercatore PhD dalla Facoltà di medicina della Vanderbilt University. “Sono ancora poche le ricerche che hanno indagato gli effetti di fattori come il ritmo di camminata sulla mortalità, in particolare nelle popolazioni a basso reddito e di colore o afroamericane”.

Una ricerca importante, quindi, perché porta a promuovere l’attività fisica come beneficio universale che non guarda al colore della pelle e al reddito. “Camminare velocemente anche solo per 15 minuti al giorno è associato ad una riduzione di quasi il 20% della mortalità totale. Una riduzione minore della mortalità è stata riscontrata in associazione a più di tre ore di camminata lenta al giorno”, racconta Wei Zhent.

I volontari che hanno risposto al questionario della ricerca, hanno indicato quanto camminano tutti i giorni lentamente per le incombenze quotidiane: fare la spesa, andare al lavoro, portare giù il cane, studiare o prendere bambini a scuola. I ricercatori hanno poi analizzato le condizioni di vita di chi è deceduto, considerando fattori come camminate veloci giornaliere e attività sportiva. La camminata veloce deve essere fatta tutti i giorni per generare l’effetto protettivo sulla salute generale, in particolare come prevenzione contro le malattie cardiovascolari.