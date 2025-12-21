Metodo del sonno scandinavo: cosa dice la scienza su questa abitudine virale
Il potere del metodo del sonno scandinavo, un consiglio dai social ma che ha dimostrazioni scientifiche di efficacia grazie ai ricercatori.
Un articolo di The Conversation ha tre autori diversi, esperti di scienza del sonno. In più, tantissimi contributi dai social, partendo dal famoso TikTok, super utilizzato dalle coppie, fidanzate o sposate. Viene raccontato il metodo del sonno scandinavo, diventato molto popolare nel web. Migliora il sonno di coppia con un’idea semplice: stesso letto ma piumoni separati.
Tutti a comprare magnifiche lenzuola, coperte e sopra coperte matrimoniali, e poi cosa succede? Tira di qua e tira di là, sonno rovinato perché uno dei partner ha più stoffa e l’altro meno, quindi avrà freddo. In più, uomini e donne hanno temperature notturne che si comportano in maniera diversa, per tanti fattori come ormoni o età.
Lo fa notare con evidenza, spiegano i tre autori, l’esigenza di scoprire i piedi o meno. Gli uomini, piedi fuori dal piumone, le donne super coperte con tanto di calzettoni e guanti. Questo perché mani e piedi hanno un ruolo importante nella termoregolazione del corpo, di notte ma anche di giorno.
Seguire il metodo del sonno scandinavo basta? No, è importante scegliere bene la biancheria da letto e anche abituarsi a curare l’igiene del sonno
Quanto scriviamo, non sono informazioni che arrivano dalle coppie sui social, che vivono con convinzione il metodo del sonno scandinavo. A lavorarci è un team di studiosi dell’Università della Sunshine Coast. Anzi, con dati alla mano, hanno anche dimostrato che il piumone singolo, rispetto a quello matrimoniale nel letto unico, migliora la coppia, l’intimità e anche il senso di comfort individuale. I conflitti finiscono e ne trae vantaggio il riposo notturno.
Da questa ricerca possiamo prendere altre informazioni utili. Ad esempio, esiste un’igiene del sonno: bisogna imparare a rispettare l’andare a dormire come una vera e propria routine, che ha pratiche e trucchi da seguire e non tradire mai. Poi, attenzione ai materiali della biancheria da letto, perché influenzano il sonno. Siete mai andati a dormire con una coperta di lana senza lenzuolo? Alcuni si svegliano perché ne soffrono il prurito. Quindi scoprite e sperimentate i tessuti leggeri e traspiranti, nelle lenzuola, nei piumoni e nelle coperte. Vi aiuteranno ad avere calore e fresco insieme, a gestire meglio sudore notturno, umidità. Sono tutti trucchi e consigli utili per migliorare il sonno di coppia.