Dormire: come favorire un buon riposo notturno

L’importanza del riposo notturno è ampiamente nota. Come saprai, il riposo notturno è fondamentale, non solo per affrontare il nuovo giorno, ma anche per rigenerarsi e, perché no, per essere più belli. Durante il sonno viene inibito l’ormone dello stress, il cortisolo e questo ti consente di rilassarti e consente anche alla tua pelle di farlo.

Quando dormiamo, inoltre, vi è una maggior produzione di collagene che rende più elastica la tua pelle e la produzione di melatonina che ti aiuta a combattere i danni provocati dai radicali liberi e ha un effetto antinfiammatorio.

Ovviamente questo non significa che ti fermi e che non devi fare nulla per favorire questi processi naturali. Ci sono infatti dei piccoli accorgimenti che puoi mettere in atto prima di andare a letto e nel quotidiano per favorire il sonno e svegliarti più bello/a.

Doccia tiepida

Iniziamo dalla doccia tiepida: farne una, un paio di ore prima di coricarti, ti aiuta a rilassarti e favorisce il sonno. Inoltre l’acqua a una certa temperatura ti aiuta ad aprire i pori ostruiti della pelle e, dunque, contribuisce all’eliminazione delle impurità.

Sport

Praticare sport fa bene, perché attiva la circolazione del sangue, ma non solo; pensa che anche il tuo viso può beneficiarne. L’importante è praticarlo al mattino o nel pomeriggio, mai di sera tardi, perché l’organismo potrebbe essere più reattivo e si potrebbero avere difficoltà nell’addormentamento.

Aria condizionata

Fai molta attenzione all’aria condizionata, perché contribuisce alla disidratazione della pelle e inoltre un’umidità eccessiva nella stanza in cui dormi può portare a sudare di più e ad avere arrossamenti vari e brufoli.

Skin care serale

Per ultimo, ma non per importanza, non dimenticare di fare la skin care serale: ogni sera strucca il viso con un latte detergente e poi un tonico (da utilizzare anche al mattino appena svegli) e metti la tua crema. Almeno due volte a settimana fai un leggero scrub viso per pulirlo bene.