Disturbi del sonno: l’importanza della scelta del cuscino

Un sonno corretto è quello che ci permette di avere un sano funzionamento del corpo. Trascorriamo un terzo della vita dormendo, ma ci sono tanti fattori che condizionano il riposo notturno. Oltre 12 milioni di italiani soffrono di disturbi del sonno. Le più colpite sono le donne (60%), mentre i bambini e i ragazzi (20%).

Dopo la pandemia tali disturbi sembrano essere raddoppiati. Conta molto la qualità del nostro sonno. Essenziale un ambiente confortevole, ma anche una buona routine serale prima di andare a dormire. La scelta del materasso è importante e anche evitare pasti troppo pesanti. Un elemento che però spesso trascuriamo è il cuscino che svolge la funzione di tenere allineato il collo al resto della colonna vertebrale.

Se non si dorme bene, il mancato riposo causa effetti negativi come sonnolenza diurna, mal di testa o mal di schiena. Il sonno sano e completo porta a un benessere fisico e mentale. Non dormire bene può causare cambiamenti di metabolismo relativi all’obesità. Inoltre, esiste anche un rischio maggiore di diabete di tipo 2.

La scelta del cuscino è molto complicata è necessario comprendere le esigenze di riposo delle persone. A ciascun cliente sottoponiamo un questionario che analizza preferenze, abitudini di sonno e le loro caratteristiche fisiche, come l’altezza, dimensione della clavicola e della cervicale. Poi inviamo un video tutorial che spiega come rilevare queste misure. Ricevute le risposte al questionario, uno sviluppatore parlerà con la persona per seguirla durante l’intero percorso. È un processo volto a rendere il cliente più consapevole rispetto alle proprie esigenze di sonno. Poi c’è la fase dello sviluppo, che dura dalle tre alle quattro settimane. Gli inviamo anche dei video tutorial su come posizionare il cuscino perché sembra una banalità, ma non lo è. Quindi cerchiamo di capire se lo stanno usando bene. Un cuscino realizzato in modo sartoriale sulle esigenze della persona, utilizzando prodotti di alta qualità come rivestimenti interni memory gold, che eliminano i punti di pressione intorno al collo e alla testa, e le federe in puro lino 100%, che fanno respirare il guanciale, renderà il nostro riposo migliore e più salubre.