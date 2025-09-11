Scoperta una strategia nutrizionale per il benessere emotivo degli studenti universitari

Un team di esperti ha sperimentato la dieta chetogenica sugli studenti dell’università statale dell’Ohio. Oltre ad aver perso peso, hanno dichiarato di aver affrontato e superato meglio la depressione. La keto diet o chetogenica è nata negli anni Venti del Novecento. Il dottor Russel Wilder della Mayo Clinic, la sviluppò per i malati di epilessia resistenti ai farmaci. Altri medici approfondirono gli effetti positivi del digiuno e negli anni Settanta si svilupparono i primi programmi specifici per la perdita del peso e il trattamento di patologie metaboliche.

I culturisti utilizzano la chetogenica per migliorare le prestazioni psicofisiche. Gli effetti sugli studenti universitari devono essere approfonditi, per il momento 16 volontari al test della Ohio State, che soffrivano di depressione, hanno detto di essere migliorati psicologicamente seguendo la dieta. Avevano sperimentato altre cure, la chetogenica ha migliorato di tre volte i risultati. I test cognitivi hanno confermato le dichiarazioni degli studenti. Sono migliorati insieme prestazioni, rendimento scolastico e perdita di peso.

Benessere emotivo: le parole di tre illustri esperti sulla dieta chetogenica nella vita universitaria

Per migliorare la salute psicologica degli studenti universitari c’è ancora molto da fare, secondo Jeff Volek. Il professore di scienze umane dell’Ohio ha dichiarato che bisogna rendere accessibile una dieta chetogenica ben formulata come integrazione al trattamento della depressione.

Nel 2021, questa malattia oscura della psiche o dell’umore si è registrata soprattutto tra ragazzi dai 18 ai 25 anni. È diffusa anche tra i più grandi e i trentenni. Il motivo è da ricercare nell’insieme di responsabilità, aspettative sociali e economiche che si devono affrontare: nuova casa, lavoro futuro, famiglia, eccetera.

Su dieta chetogenica e depressione, ci sono le dichiarazioni di altri due specialisti. Il dottore Ryan Patel, psichiatra presso l’Office of Student Life Counseling and Consultation Service dell’Ohio State. Secondo cui, la depressione tra studenti è un fenomeno diffuso, colpisce il 40% degli iscritti.

“C’è bisogno di trovare modi per aiutare gli studenti su larga scala. La nutrizione è uno dei modi in cui possiamo farlo“. Un altro psichiatra e studioso di scienze comportamentali alla Stanford, Shebani Seth, ha dichiarato che gli studenti che hanno provato la dieta chetogenica hanno riportato miglioramenti nell’energia, nel sonno, nell’umore e nella qualità di vita. Si sono percepiti più sani e ottimisti.