La Sony Afeela sarà la protagonista del CES 2026: ecco come guardare la presentazione

Chi segue il CES da anni sa che la conferenza Sony è tradizionalmente uno degli ultimi appuntamenti della giornata stampa, spesso usata come vetrina trasversale per elettronica di consumo, videogiochi e cinema. Nel 2026, però, qualcosa cambia in modo netto. L’evento di Sony avrà un focus molto più ristretto e ruoterà quasi esclusivamente attorno al mondo automotive, con l’auto elettrica Afeela al centro della scena.

Quando e dove seguire la conferenza Sony Afeela

La conferenza di Sony Honda Mobility sarà trasmessa in diretta da Las Vegas lunedì 5 gennaio alle 20:00 ora della costa Est degli Stati Uniti, corrispondenti alle 02:00 di notte in Italia del 6 gennaio. Lo streaming sarà disponibile sul canale YouTube ufficiale Afeela e permetterà di seguire in tempo reale tutti gli annunci legati alla nuova fase del progetto. Una scelta che conferma quanto Sony consideri ormai l’auto elettrica una priorità strategica, degna di una conferenza quasi monografica in uno degli eventi tecnologici più importanti al mondo.

Afeela 1 e un nuovo concept: cosa aspettarsi dal CES

La protagonista sarà ovviamente Afeela 1, mostrata per la prima volta come Vision-S al CES 2020 e progressivamente evoluta fino alla versione attuale. Negli ultimi anni sono arrivati dettagli chiave, incluso un prezzo di partenza intorno agli 83.000€, che ha acceso più di una critica.

Secondo diversi osservatori, il modello appare tecnologicamente ambizioso ma meno convincente sul piano del design e della visione complessiva. Proprio per questo il CES 2026 diventa un passaggio cruciale: Sony promette aggiornamenti e miglioramenti, oltre alla presenza di più veicoli (modelli espositivi ancora in pre-produzione) in diverse colorazioni. Accanto ad Afeela 1 debutterà anche un concept completamente nuovo, chiamato a dare un’idea più chiara della direzione futura del marchio. Resta infine la speranza di qualche sorpresa legata all’ecosistema Sony, anche se il messaggio è ormai evidente: il futuro, per l’azienda giapponese, passa sempre più dalle quattro ruote.