Perdita di peso e attività fisica: scoperta la sorprendente reazione dei muscoli

La massa muscolare è una componente del corpo fortemente coinvolta nella perdita di peso. Quando si parla di dover perdere chili, tutti si concentrano su calorie e grasso corporeo. Fanno bene, ma il discorso è molto più complesso. Il muscolo scheletrico è quel tessuto striato composto da fibre plurinucleate, collegato alle ossa grazie ai tendini. È responsabile del movimento del corpo e della postura, lavora con coppie di muscoli come bicipite o tricipite, caratterizzati da azioni antagoniste come flessione e estensione lungo gli arti.

La loro presenza, però, regola anche metabolismo, glucosio nel sangue e processi di invecchiamento. Sulla rivista The FASEB Journal, troviamo lo studio pubblicato da José L. Areta e altri ricercatori dedicato ai muscoli impegnati tra perdita di peso ed esercizio fisico.

Se la perdita muscolare può portare a infortuni e difficoltà a mantenere la linea, che cosa accade quando ti impegni a dimagrire tra alimentazione e sport?

Il team racconta i diversi risultati di questo test: dieci uomini giovani e sani sono stati sottoposti per cinque giorni a una dieta severa, hanno perso il 78% delle calorie mantenendo però un’attività aerobica controllata. La ginnastica prevedeva sessioni di ciclismo a intensità moderata. Si è registrata subito una perdita di tre chili e il calo di ormoni energetici: leptina e IGF-1. La risposta muscolare, nonostante lo stress, è stata positiva.

Le biopsie muscolari hanno riportato comunque un aumento delle proteine mitocondriali, responsabili sia della produzione di energia sia di una sintesi più rapida, una risposta emergenziale dell’organismo. Il muscolo ha risposto bene dal punto di vista metabolico, ma non del tutto dal punto di vista del collagene. Anche qui, sono coinvolte delle proteine con un’altra funzione, in genere si riducono con l’età ma è stata dimostrata la diminuzione anche in uno stato di deficit calorico straordinario. Il muscolo senza il collagene diventa più rigido e meno funzionale. Le conseguenze sulla restrizione calorica a lungo termine sono state più volte sperimentate e documentate sugli animali, mai negli esseri umani.

La restrizione calorica dimostra che i muscoli tendono a rimanere più giovani, nella storia biologica è la rimanenza di un adattamento evolutivo. In condizioni di scarsità energetica, il corpo conserva l’efficienza muscolare per garantire movimento e sopravvivenza. Gli studiosi hanno dato una definizione importante al nostro sistema muscolare: è resiliente.