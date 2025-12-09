Sviluppato nuovo farmaco che brucia i grassi salvaguardando appetito e massa muscolare

Formulare nuovi farmaci per la perdita del peso non è cosa facile per i ricercatori. Raggiungere la perdita di peso e la capacità di bruciare grassi senza effetti collaterali è una vera impresa per la scienza farmaceutica. Ma forse, con un nuovo composto si sono fatti passi avanti superando farmaci come Ozempic e Wegovy. L’attività metabolica nei muscoli si può migliorare senza influenzare l’appetito che deve rimanere reale risposta di recupero energetico dei singoli pazienti.

È un gruppo di ricercatori europei ad aver sviluppato quella che potrebbe diventare una nuova generazione di farmaci dimagranti. Aumentano il dispendio energetico senza effetti collaterali, in pratica si fa ginnastica senza muoversi, con degli integratori o sotto forma di altre soluzioni. Si sono studiati gli effetti collaterali dei trattamenti GLP-1. Ozempic e Wegovy, ad esempio, si somministrano con iniezione, intervengono sulla comunicazione intestino e cervello, comportano perdita di massa muscolare, di appetito e problemi gastrointestinali.

Come agisce il nuovo farmaco dimagrante sui muscoli, la spiegazione dei biologi Tore Bengtsson e Shane C. Wright

Il nuovo farmaco agisce direttamente sul metabolismo dei muscoli. Sono stati fatti prima esperimenti su animali e poi su volontari. Negli animali si sono visti miglioramenti nei livelli di zucchero nel sangue e sul peso. 48 volontari sani e 25 con diabete di tipo 2 hanno ben tollerato il trattamento. Vediamo che cosa hanno detto gli autori della ricerca.

Il biologo molecolare Tore Bengtsson dell’Università di Stoccolma ha dichiarato su Cell che i risultati aprono strade importanti su obesità, massa muscolare e diabete, tre dimensioni che si connettono nella patologia insulinica.

Shane C. Wright del Karolinska Institutet parla invece di un approccio terapeutico nuovo e integrato per le persone che soffrono di diabete di tipo 2 e obesità. La molecola favorisce la perdita di peso e può essere tradotta in farmaci senza iniezione. Il composto è diverso dal GLP-1 puro, quindi si ha una cura dimagrante che può essere combinata con altri farmaci.