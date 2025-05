Scoperto il ruolo dei farmaci dimagranti nel regolare il consumo di alcol

Uno studio piuttosto recente, pubblicato proprio lo scorso venerdì durante il 32°esimo Congresso europeo sull’obesità in Spagna, ha scoperto il ruolo importante di alcuni farmaci dimagranti nel regolare il consumo di alcol.

Si chiama di farmaci chiamati GLP-1 i quali, secondo questo studio, potrebbero avere dei benefici non indifferenti sul consumo di alcol, aiutando a ridurlo di quasi il 70%. Si è inoltre scoperto che questi farmaci GLP-1 erano particolarmente efficaci e ancora di più rispetto al farmaco chiamato nalmefene, approvato in Europa per aiutare le persone a ridurre il consumo di alcol.

GLP-1 e consumo di alcol: il farmaco che potrebbe rivoluzionare la gestione del peso e delle abitudini alimentari

I ricercatori per giungere a queste conclusioni, hanno seguito per diverso tempo 262 adulti a cui erano stati prescritti farmaci GLP-1 come liraglutide e semaglutide, per favorire la perdita di peso. I bevitori più accaniti hanno registrato i maggiori cali di consumo.

Nessun partecipante ha riferito di aver bevuto di più dopo aver iniziato la terapia e quest’ultima pare sembrasse funzionare bene sia per le donne che per gli uomini. Ma non finisce qui, visto che i pazienti hanno anche perso all’incirca 8 kg in quattro mesi.

I ricercatori hanno osservato che chi beveva meno tendeva a perdere più peso molto probabilmente perché stava riducendo le calorie vuote dell’alcol. “L’importanza di questo studio deve essere contestualizzata alle soluzioni disponibili per il trattamento del disturbo da uso di alcol”, questo quanto dichiarato dal Dott. Maurice O’Farrell, il principale autore dello studio, nonché il fondatore della Medication Weight Loss Clinic di Dublino.

Secondo i ricercatori questo farmaco ha dei vantaggi ovvero permetterebbe alle persone di avere un certo controllo, fornendo solide barriere protettive. I farmaci dimagranti sarebbero quindi in grado di gestire il diabete e la perdita di peso, ma anche il controllo sul consumo di alcol. O’Farell ha dichiarato che, qualora questi risultati venissero confermati da studi più grandi, potrebbero rappresentare un modo innovativo per poter aiutare le persone a perdere peso ma anche e soprattutto ridurre il consumo di alcol.