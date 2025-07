Un esperimento rivela il latte ideale per l’invecchiamento muscolare

Uno studio scientifico ha analizzato gli effetti sull’invecchiamento del consumo regolare di latticini. Gli scienziati hanno confrontato quattro tipi di latte per capire quale fosse più efficace nel prevenire o ritardare la sarcopenia, la perdita di massa, forza e funzionalità muscolare dovuta all’età.

Tra due tipi di latte di mucca e due di capra, ha vinto in termini di risultati il secondo. Gli scienziati indicano il latte di capra magro, arricchito con vitamina D e calcio importante per contrastare la sarcopenia e le infiammazioni a carico dell’apparato muscolare. Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Science & Nutrition, deve migliorare, ma quei pochi dati dicono molto sul consumo vario e regolare di latticini nell’arco di una vita.

I ricercatori hanno effettuato le loro ricerche su topi alimentati con diete arricchite di latticini. Si sono registrati dei miglioramenti nell’integrità delle fibre muscolari, il consumo quotidiano di latticini favorisce non solo la salute muscolare ma anche la risposta immunitaria e contro infiammazioni.

La sarcopenia colpisce il 27% della popolazione globale: ecco il latte consigliato

Lo studio sui latticini come alimento di prevenzione contro la sarcopenia è dovuto al fatto che questa malattia colpisce fino al 27% della popolazione globale. Aumentano le persone fragili non in grado di muoversi ed essere autosufficienti a causa della debolezza muscolare. La prevenzione è importante per abbassare i costi sanitari ma soprattutto per creare una migliore risposta medica. La dieta è il secondo strumento più efficace insieme alla fisioterapia dedicata per aiutare i pazienti colpiti dalla sarcopenia o preposti anche geneticamente.

Gli scienziati hanno studiato soprattutto le risposte dei topi anziani ad una dieta con latticini integrati. Hanno esplorato gli effetti di quattro latticini anche sulla funzione mitocondriale (l’energia delle cellule). Già era noto che i latticini fermentati grazie a peptidi bioattivi fossero ricchi di proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Il latte di capra ha vinto tantissimi test, comprese le indagini sulla flora batterica, il rapporto tra massa magra e grassa.