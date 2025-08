Scoperta una proprietà sorprendente nelle piume della coda del pavone

Le piume di pavone non sono soltanto colorate ma brillanti. Brillanti in una maniera speciale, tanto che hanno attirato l’attenzione di ricercatori universitari. Contengono delle nanostrutture complesse, in grado di diffondere la luce e creare il caratteristico blu e verde dell’animale, dalla testa alla coda.

Gli studiosi di due università, due politecnici della Florida e di Youngstown State, hanno applicato una tintura per studiare alcune aree specifiche della coda dei pavoni. La luminosità nascosta ha dei meccanismi e proprietà distintive, piuma dopo piuma.

I disegni rotondi, caratteristica della coda di pavone, si chiamano ocelli e appartengono nelle forme più svariate anche ad altri animali, ad esempio i pesci o altri uccelli. La loro funzione è mimetica, di intimidazione ma anche di corteggiamento o sfida. Gli ocelli del pavone riescono ad allineare le onde luminose, con un effetto di movimento le trasformano in laser giallo-verdi, il che in natura può essere molto utile.

Dalle code di pavone a nuovi laser biologici per diagnosi e analisi mediche

Dalle scoperte biologiche o fisiche sugli animali, la scienza può trarre spunto per la tecnica, in questo caso della luce. E già le piume di pavone possono portare alla creazione di speciali laser biologici. Laser significa “amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni”.

Forme di laser naturali tra animali e piante non sono rari. Esistono soprattutto tra squali, pesci e insetti. Per riuscire ad ottenere un laser, le onde stimolate devono essere allineate in maniera precisa. Nelle onde trasmesse dalle piume di pavone, c’è un movimento di riflesso, avanti e indietro, all’interno di una cavità ottica, ovvero uno spazio molto ristretto.

Queste scoperte portano a due progressi importanti. Il primo riguarda la conoscenza dei colori nel mondo animale e, in particolare, dei pavoni. Secondo, le proprietà fisiche dei risonatori scoperti potranno essere utili a creare laser per macchinari diagnostici in medicina. Continuiamo ad ammirare e rispettare il mondo animale, riconoscendogli una ricchezza infinita utile alla scienza, alla biologia e alla medicina.