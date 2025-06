Il segreto millenario per muscoli forti e flessibili: la scienza lo conferma

Confermata l’importanza dello yoga per il benessere psico-fisico dell’uomo. Sono stati analizzati gli effetti curativi dello yoga, soprattutto per quanto riguarda il recupero muscolare dopo gli allenamenti.

Stando a quanto riferito dagli esperti, questa tecnica andrebbe a migliorare il flusso sanguigno nei muscoli stanchi, aiutando così l’apporto di nutrienti. Inoltre, attiverebbe il sistema nervoso parasimpatico riducendo i livelli dell’ormone dello stress. Insomma, un vero e proprio toccasana, uno strumento vecchio di 3000 anni ancora per certi versi nascosto.

Praticare lo yoga per avere muscoli forti e flessibili

È stato confermato dai ricercatori che lo yoga è un concentrato di tecnologia per la riparazione muscolare e che funziona meglio di quanto si possa pensare. A migliorare in primis è la circolazione sanguigna. Il Dott. Ramasree Yerramsetty, medico di Secunderabad ha spiegato che allungamenti delicati e posizioni controllate vanno a stimolare il flusso sanguigno ricco di ossigeno verso i muscoli affaticati.

Ma non finisce qui, visto che lo yoga attiva anche il sistema nervoso parasimpatico, la modalità riposo e digestione e contrasta in questo modo la risposta allo stress. Nel momento in cui si favorisce il rilassamento, lo yoga abbassa i livelli di cortisolo che è l’ormone legato all’infiammazione e recupero ritardato permettendo così ai muscoli di poter guarire in modo più veloce.

Un altro aspetto benefico è dato dalla respirazione consapevole o pranayama. Durante lo yoga vengono effettuati respiri profondi e ritmici che aumentano l’apporto di ossigeno, favorendo così la respirazione cellulare e riduce la rigidità muscolare.

“Lo yoga stimola il rilascio di endorfine, antidolorifici naturali che migliorano l’umore e riducono lo stress. Questo rilassamento mentale è fondamentale tanto quanto il recupero fisico, poiché tensione e ansia possono prolungare la rigidità muscolare“. Queste le parole dichiarate dal Dott. Yerramsetty.

Praticando in modo costante lo yoga, si rafforzano i tessuti connettivi, migliora la postura e aumenta anche la resistenza muscolare complessiva. In questo modo, il corpo si adatta allo stress fisico. Questa tecnica si può utilizzare come tecnica di defaticamento dopo un allenamento o anche come una pratica di recupero.