Asma: lo yoga e l’esercizio migliorano la funzione polmonare

L’asma, una condizione polmonare cronica che affligge circa 339 milioni di individui in tutto il mondo, è associata a sintomi debilitanti tra cui tosse, respiro sibilante e oppressione toracica. Fino a poco tempo fa, l’attività fisica era considerata un possibile fattore di rischio per gli asmatici, poiché si credeva che potesse scatenare o peggiorare gli attacchi acuti. Tuttavia, nuove ricerche stanno rivoluzionando questa prospettiva, dimostrando che l’esercizio può effettivamente migliorare la funzione respiratoria, soprattutto negli adulti. Uno studio condotto presso la Henan Normal University in Cina e pubblicato sulla rivista Annals of Medicine ha rivelato scoperte sorprendenti riguardo a come lo yoga e le pratiche di controllo della respirazione, unite all’allenamento aerobico, possano contribuire in modo significativo a migliorare la funzione polmonare nelle persone asmatiche.

Questo studio ha utilizzato una meta-analisi ‘a rete’, una metodologia avanzata che consente di confrontare simultaneamente i risultati di più trattamenti in un’unica analisi. I ricercatori hanno esaminato gli effetti di vari tipi di allenamento fisico sulla funzionalità polmonare negli adulti affetti da asma, coinvolgendo un totale di 28 studi che comprendevano 2.155 partecipanti con questa condizione respiratoria.

I risultati hanno dimostrato chiaramente che tutti e cinque i tipi di interventi studiati hanno un impatto positivo sulla funzione polmonare nelle persone asmatiche. Questi interventi comprendevano l’allenamento respiratorio, l’allenamento aerobico, le pratiche di rilassamento, lo yoga e la respirazione combinata con l’allenamento aerobico. Questi approcci hanno dimostrato una notevole efficacia nel migliorare le misurazioni della funzione polmonare, indicando che una combinazione di esercizio fisico mirato e tecniche di rilassamento può avere un impatto benefico sulla salute respiratoria degli individui affetti da asma.

Questi risultati suggeriscono che gli asmatici dovrebbero considerare seriamente l’inclusione di esercizi come lo yoga e l’allenamento aerobico nella loro routine di cura. Tuttavia, è fondamentale consultare un medico o un professionista della salute prima di intraprendere qualsiasi nuovo programma di esercizi, in modo da adattarlo alle esigenze specifiche di ciascun paziente e garantire un monitoraggio adeguato. La ricerca continua a dimostrare che, quando eseguiti correttamente e sotto supervisione medica, lo yoga e l’allenamento aerobico possono essere potenti alleati nel migliorare la qualità della vita delle persone affette da asma.