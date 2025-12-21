Osservata una superkilonova: ecco il fenomeno mai registrato prima

Non possiamo osservare soltanto guardando il cielo fenomeni cosmici di potente energia, unici e rari. Ci vogliono telescopi importanti, strumenti satellitari per registrarli e tanta competenza per poter direzionare le lenti. Gli astronomi hanno osservato per la prima volta una superkilonova. Super ci dice già tutto: è una doppia esplosione che combina le caratteristiche di una supernova e di una kilonova.

Il fenomeno è stato osservato il 18 agosto 2025 e divide l’opinione scientifica. Infatti, alcuni non sono certi di aver visto una superkilonova, ma comunque un evento unico nel cosmo. Se è una superkilonova, si aprono diverse strade sulle conoscenze acquisite sulla nascita e la morte delle stelle massicce.

Nome in codice della probabile superkilonova: AT2025ulz. Ecco cosa dice la direttrice dell’osservatorio Caltech a capo di un team di astrofisici

La superkilonova osservata ha un nome: AT2025ulz. Scoperta con LIGO, aveva all’inizio un segnale simile a una kilonova. L’evento è stato seguito anche da altri telescopi e in diverse lunghezze d’onda. È durato diversi giorni: chi ha osservato ha visto prima un colore rosso molto intenso, poi una luce più intensa e bluastra, che potrebbe indicare la presenza di idrogeno gassoso.

Si sta occupando di AT2025ulz il team del Caltech guidato da Mansi Kasliwal. Ecco alcune dichiarazioni: “All’inizio, per circa tre giorni, l’eruzione sembrava identica alla prima kilonova del 2017. Tutti cercavano intensamente di osservarla e analizzarla, ma poi ha iniziato ad assomigliare sempre più a una supernova, e alcuni astronomi hanno perso interesse. Noi no”. Le parole sono della direttrice dell’Osservatorio Palomar del Caltech. Kasliwal è anche l’autrice principale di un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Il team guidato da Kasliwal si sta impegnando a osservare altri fenomeni energetici per comprendere meglio AT2025ulz. “Non sappiamo con certezza se abbiamo trovato una superkilonova, ma l’evento è comunque illuminante”, afferma Kasliwal.