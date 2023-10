James Webb Space Telescope: scoperta epica di elementi pesanti in una kilonova

Questa scoperta è avvenuta durante l'osservazione di un lampo di raggi gamma noto come GRB 230307A, che è stato identificato come una kilonova.

Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente effettuato una scoperta straordinaria, rilevando per la prima volta un elemento pesante in una fusione stellare, fornendo nuove informazioni sulla formazione di elementi nel cosmo. Questa scoperta è avvenuta durante l’osservazione di un lampo di raggi gamma noto come GRB 230307A, che è stato identificato come una kilonova, un raro evento di fusione di due stelle di neutroni.

Il James Webb Telescope, grazie alla sua estrema sensibilità e agli strumenti di alta precisione, ha catturato il primo spettro infrarosso medio diretto da uno spazio di una kilonova. Questo spettro ha rivelato la presenza di tellurio, un elemento chimico pesante, all’interno del materiale espulso durante l’evento. Questo è un risultato straordinario poiché è la prima volta che un singolo elemento pesante prodotto durante una kilonova è stato identificato direttamente.

Le kilonove sono eventi estremamente rari che rappresentano le fucine di elementi più pesanti del ferro nel cosmo. Per individuarle, gli scienziati spesso cercano lampi di raggi gamma brevi, come il GRB 230307A. Tuttavia, questo evento in particolare è stato insolito, poiché è stato un lampo di raggi gamma lungo, durato 200 secondi, ed è stato anche il secondo lampo di raggi gamma più luminoso mai rilevato.

Nonostante la sua durata prolungata, le osservazioni da parte di telescopi a terra e nello spazio hanno rivelato che il GRB 230307A era una kilonova. Il James Webb Telescope, con i suoi strumenti specializzati, ha catturato lo spettro di emissione della kilonova, rivelando che il materiale espulso si stava muovendo ad alta velocità e la presenza di tellurio tra gli elementi rilevati.

Questa scoperta offre un’opportunità senza precedenti per studiare la formazione di elementi pesanti nel cosmo. Gli scienziati hanno anche identificato la galassia da cui provengono le due stelle di neutroni fuse nella kilonova, che si trova a circa 120.000 anni luce di distanza.

Si prevede che il James Webb Telescope e altri telescopi continueranno a monitorare il cielo alla ricerca di ulteriori kilonove, fornendo ulteriori dettagli sulla formazione degli elementi nel cosmo. Questa scoperta rappresenta un passo significativo nell’esplorazione dell’Universo e offre nuove prospettive per la ricerca astronomica.