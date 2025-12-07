Nanofibrille e melanina sintetica: la scienza dietro il tessuto più nero mai registrato

Tutto ciò che indossiamo, dalle scarpe, ai vestiti, agli accessori e ai dispositivi tecnologici, può acquisire la capacità di cambiare colore gradualmente o all’improvviso secondo diverse condizioni. Di brevetti, scoperte e prodotti sperimentali se ne parla ormai da diversi anni. E le fiere di scienza o tecnologia rappresentano la vetrina preferita dei nuovi stilisti scienziati che creano questi tessuti rivoluzionari non più da fantascienza. Una nuova innovazione su questa strada ce la racconta Science Alert e riguarda i tessuti scuri.

Zoe Alvarez è una fashion designer laureata alla Cornell. Specializzata sulla lana spessa, si è cimentata a creare un tessuto color militare o comunque mimetico. Il materiale che compone il tessuto e il vestito (pantaloni, giacche, felpe, maglie o maglioni) si scurisce gradualmente diventando o ultra nero o blu-verde. Il tessuto non diventa il più nero dei neri, assume delle tonalità molto scure, ad esempio di antracite o altre tonalità cupe. ScienceAlert elenca alcuni tessuti innovativi e tecnici scuri di questi anni: il Vantablack che assorbe la luce quasi fino al 100%, altre innovazioni siglate MIT

Il settore dei tessuti a gradazione e colorazione autonoma: una frontiera tra tecnologia e moda

Il tessuto di Zoe Alvarez è meno costoso, resistente e pensato per la grande distribuzione. Potrebbe finire sicuramente in un grande magazzino di sport o outdoor, nei centri commerciali. Il nuovo tessuto è stato descritto in un articolo su Nature Comunications.