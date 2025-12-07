Nanofibrille e melanina sintetica: la scienza dietro il tessuto più nero mai registrato
La straordinaria invenzione di Zoe Alvarez per la grande distribuzione di moda. Scopriamo di più.
Tutto ciò che indossiamo, dalle scarpe, ai vestiti, agli accessori e ai dispositivi tecnologici, può acquisire la capacità di cambiare colore gradualmente o all’improvviso secondo diverse condizioni. Di brevetti, scoperte e prodotti sperimentali se ne parla ormai da diversi anni. E le fiere di scienza o tecnologia rappresentano la vetrina preferita dei nuovi stilisti scienziati che creano questi tessuti rivoluzionari non più da fantascienza. Una nuova innovazione su questa strada ce la racconta Science Alert e riguarda i tessuti scuri.
Zoe Alvarez è una fashion designer laureata alla Cornell. Specializzata sulla lana spessa, si è cimentata a creare un tessuto color militare o comunque mimetico. Il materiale che compone il tessuto e il vestito (pantaloni, giacche, felpe, maglie o maglioni) si scurisce gradualmente diventando o ultra nero o blu-verde. Il tessuto non diventa il più nero dei neri, assume delle tonalità molto scure, ad esempio di antracite o altre tonalità cupe. ScienceAlert elenca alcuni tessuti innovativi e tecnici scuri di questi anni: il Vantablack che assorbe la luce quasi fino al 100%, altre innovazioni siglate MIT.
Il settore dei tessuti a gradazione e colorazione autonoma: una frontiera tra tecnologia e moda
Il tessuto di Zoe Alvarez è meno costoso, resistente e pensato per la grande distribuzione. Potrebbe finire sicuramente in un grande magazzino di sport o outdoor, nei centri commerciali. Il nuovo tessuto è stato descritto in un articolo su Nature Comunications.
Su ScienceAlerte e Nature, si possono osservare diverse immagini microscopiche del nuovo tessuto che utilizza processi chimici e naturali di cambiamento colore. Così il settore dei tessuti a gradazione autonoma si divide in due parti. Dove è presente tessuto al 100% con processi chimici o fisici che generano il cambiamento del colore, ma in futuro anche di altre caratteristiche.
I vestiti tecnologici, dispositivi o magliette e pantaloni dotati di chip luminosi che producono non solo il cambiamento del colore ma anche delle immagini. Tutte innovazioni tra lusso e stravaganza ma sicuramente avranno anche altre applicazioni utili, come le scarpe che volano nelle fiere ultra teck tra Asia e Emirati Arabi.
