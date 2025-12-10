Leganerd.com
Hinge, il CEO molla per lanciare una dating app alimentata dall’AI

Justin McLeod lascia la guida di Hinge per lanciare Overtone, un nuovo servizio di dating basato sull'AI e sui messaggi vocali. L'iniziativa è supportata da Match Group, cioè la stessa azienda di Hinge e Tinder.

di Umberto Stentella
L’uscita di Justin McLeod dalla guida di Hinge segna l’inizio di una nuova fase per il settore del dating online. Il fondatore sta infatti lavorando a Overtone, un progetto incubato all’interno di Hinge e sostenuto direttamente da Match Group, che punta a rinnovare l’esperienza degli incontri digitali attraverso strumenti vocali e intelligenza artificiale.

Il settore delle dating app non se la passa benissimo e la sensazione generale è che il meccanismo degli swipe non funzioni più come un tempo: sempre più utenti dichiarano di sentirsi frustrati e stufi del dating online. Chissà, forse sarà proprio Overtone a riaccendere l’entusiasmo dei single.

Un nuovo approccio al dating

Overtone è stato sviluppato da McLeod e da un team dedicato nel corso dell’ultimo anno, con l’obiettivo di creare un servizio più personale e meno meccanico rispetto alle app tradizionali. Match Group, che controlla piattaforme come Tinder e OkCupid, ha fornito il finanziamento iniziale e prevede di acquisire una quota significativa del progetto. L’idea è offrire un ambiente in cui l’AI non sostituisce l’utente, ma aiuta a rendere le interazioni più autentiche. Un approccio che si inserisce nella tendenza già avviata da altri protagonisti del settore, come Whitney Wolfe Herd di Bumble, decisa a sviluppare sistemi di matchmaking emotivamente intelligenti.

Un mercato in crisi

Il contesto, come abbiamo anticipato in apertura a questa news, è quello di un mercato stanco e in cerca di nuove soluzioni. C’entrano soprattutto fattori culturali e generazionali. La GenZ, in particolare, secondo pressoché ogni studio si dichiara sempre più disillusa dal dating digitale.

Per capirci, è da nove trimestri consecutivi che Tinder riporta un crollo del numero di iscritti ai suoi abbonamenti a pagamento. Le app sono in fermento e stanno sperimentando nuove soluzioni. Tinder punta sull’AI per migliorare i match, mentre Hinge stessa ha introdotto i nuovi Convo Starters, un assistente per aiutare gli utenti a rompere il ghiaccio.

Altre piattaforme stanno invece valutando il superamento degli swipe a destra e sinistra, sostituiti da un sistema di ‘matching automatico’.  Con McLeod in uscita, la guida di Hinge passa nel frattempo a Jackie Jantos. Quanto ad Overtone, le aspettative sono alle stelle. Come abbiamo visto, la posta in gioco è alta.

