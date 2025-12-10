Hinge, il CEO molla per lanciare una dating app alimentata dall’AI

L’uscita di Justin McLeod dalla guida di Hinge segna l’inizio di una nuova fase per il settore del dating online. Il fondatore sta infatti lavorando a Overtone, un progetto incubato all’interno di Hinge e sostenuto direttamente da Match Group, che punta a rinnovare l’esperienza degli incontri digitali attraverso strumenti vocali e intelligenza artificiale.

Il settore delle dating app non se la passa benissimo e la sensazione generale è che il meccanismo degli swipe non funzioni più come un tempo: sempre più utenti dichiarano di sentirsi frustrati e stufi del dating online. Chissà, forse sarà proprio Overtone a riaccendere l’entusiasmo dei single.

Un nuovo approccio al dating

Overtone è stato sviluppato da McLeod e da un team dedicato nel corso dell’ultimo anno, con l’obiettivo di creare un servizio più personale e meno meccanico rispetto alle app tradizionali. Match Group, che controlla piattaforme come Tinder e OkCupid, ha fornito il finanziamento iniziale e prevede di acquisire una quota significativa del progetto. L’idea è offrire un ambiente in cui l’AI non sostituisce l’utente, ma aiuta a rendere le interazioni più autentiche. Un approccio che si inserisce nella tendenza già avviata da altri protagonisti del settore, come Whitney Wolfe Herd di Bumble, decisa a sviluppare sistemi di matchmaking emotivamente intelligenti.

Un mercato in crisi

Il contesto, come abbiamo anticipato in apertura a questa news, è quello di un mercato stanco e in cerca di nuove soluzioni. C’entrano soprattutto fattori culturali e generazionali. La GenZ, in particolare, secondo pressoché ogni studio si dichiara sempre più disillusa dal dating digitale.

Per capirci, è da nove trimestri consecutivi che Tinder riporta un crollo del numero di iscritti ai suoi abbonamenti a pagamento. Le app sono in fermento e stanno sperimentando nuove soluzioni. Tinder punta sull’AI per migliorare i match, mentre Hinge stessa ha introdotto i nuovi Convo Starters, un assistente per aiutare gli utenti a rompere il ghiaccio.

Altre piattaforme stanno invece valutando il superamento degli swipe a destra e sinistra, sostituiti da un sistema di ‘matching automatico’. Con McLeod in uscita, la guida di Hinge passa nel frattempo a Jackie Jantos. Quanto ad Overtone, le aspettative sono alle stelle. Come abbiamo visto, la posta in gioco è alta.