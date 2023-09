Ora puoi spendere 500$ al mese per trovare “l’anima gemella” su Tinder

Tinder, la più nota app d'incontri online, ha annunciato il nuovo abbonamento "Select": costa 500 dollari al mese e non è chiaro a chi e a cosa serva.

Tinder, la più nota app d’incontri online, offre da diverso tempo alcuni abbonamenti a pagamento: offrono diversi vantaggi che, in teoria, dovrebbero facilitare la ricerca dell’anima gemella. L’app, di proprietà del Math Group, ora ha presentato una nuova sottoscrizione “d’elite” con un costo tutto fuorché democratico. Il nuovo piano Select costa 500 dollari al mese, oppure 6000 dollari all’anno. Non è nemmeno aperto a tutti: prima bisogna essere “selezionati”

Per la precisione, Tinder sostiene che il piano Select sia stato proposto a circa l’1% di tutti gli utenti: quelli più attivi, spiega l’azienda. Quelli che probabilmente in passato hanno già messo mano alla carta di credito, ipotizziamo noi.

Trai diversi vantaggi, Tinder Select offre un motore di ricerca interno all’applicazione. Sarà possibile selezionare i profili da matchare usando un gran numero di parametri personalizzabili. Non stupisce che nell’annunciare il nuovo abbonamento, il Match Group citi The League, un’app d’incontri “esclusiva”, per VIP e persone benestanti, che l’azienda ha acquistato nel 2022. L’obiettivo è quello: aiutare gli utenti più facoltosi ad incontrare persone che condividono il loro stesso stile di vita.

La società madre di Tinder ha riportato che il fatturato dell’app ha raggiunto circa 475 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2023, registrando una crescita del sei percento rispetto all’anno precedente. Il presidente di Match Group, Gary Swidler, ha dichiarato che il nuovo piano “Tinder Select” ha il potenziare di influire positivamente sull’incasso dell’app.